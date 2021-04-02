Мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» побил собственный рекорд на Netflix

Москва, 2 апреля. Российский мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», основанный на сказке братьев Гримм, вышел на первое место по просмотрам в мире на Netflix и побил собственный рекорд.

Анимационный 3D-фильм стал доступен для зарубежных зрителей онлайн-платформы 25 марта и уже по итогам первых выходных занял второе место по просмотрам в США и мире. В настоящее время он занимает лидирующую позицию, рассказали в пресс-службе «Роскино».

«Впервые российский проект возглавил мировой рейтинг топовой VOD-платформы», — цитирует ТАСС гендиректора «Роскино» Евгению Маркову.

Над созданием мультфильма работала студия Wizart Animation. Режиссером стал Алексей Цицилин. Главные роли озвучили Валерий Смекалов и Ирина Обрезкова.

В зарубежном прокате пользуются популярностью не только анимационные ленты. Федеральное агентство новостей составило список фильмов, которые произвели настоящий фурор за океаном.