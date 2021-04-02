Пенсионерка погибла под колесами грузовика в Тосно

Санкт-Петербург, 2 апреля. Смертельное ДТП произошло в первой половине дня на улице Ленина. Женщина-пешеход получила серьезные травмы, оказавшиеся смертельными.

Местный житель за рулем грузовика по неизвестным причинам наехал на 81-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась до приезда медиков.

По предварительным грузовиком Isuzu управлял 33-летний мужчина. Он сбил пенсионерку, когда та шла по тротуару. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку для выяснения причины аварии и всех обстоятельств случившегося.

Водитель в Краснодаре наехал на мужчину, который бил молотком по его автомобилю, сообщал ФАН.