Эксперты ООН не пытались собрать достоверные факты о ситуации в ЦАР — глава СОМБ

Банги, 2 апреля. Глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов осудил попытки Организации Объединенных Наций приписать РФ использование вооруженных сил в ЦАР и навязать российским инструкторам в республике ярлык нарушителей прав человека. Тем более что эксперты ООН не представили никаких доказательств в отчете.

«Постоянные нападки независимых экспертов ООН, которых никто никогда не видел, не подкреплены фактами. Они не предоставили ни одного доказательства», — отметил Иванов в ходе заседания Африканского клуба по теме «ЦАР: победа в гибридной войне».

Представитель СОМБ подчеркнул, что создатели доклада не проводили опросы среди местного населения, не общались с российскими инструкторами, хотя те открыты к диалогу.

Иванов напомнил, что проводил вместе с министром безопасности ЦАР Анри Лангисара пресс-конференцию по силовым вопросам в феврале текущего года. Однако эксперты не посчитали нужным посетить это мероприятие.

Ранее он направил в Управление ООН по правам человека официальное заявление, которое осталось без ответа.

«Я, как глава «Содружества офицеров за международную безопасность», официально заявляю, что в ЦАР нет российских наемников. Есть только инструкторы, которые занимаются подготовкой ВС ЦАР в учебных лагерях», — говорится в документе.

Иванов подчеркнул, что сфабрикованные данные ООН подхватывают иностранные СМИ. Газета The Guardian оказалась в числе тех, кто представил статью о «преступлениях» россиян. По этой причине Иванов также направил письмо главному редактору британского издания Кэтрин Софи Винер и потребовал опровергнуть ложную информацию о деятельности российских инструкторов в ЦАР.