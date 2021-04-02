Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили внешние угрозы России и Белоруссии

Минск, 2 апреля. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщали белорусские СМИ.

Главы двух государств в ходе разговора обсудили внешние угрозы, которые исходят со стороны Польши и Соединенных Штатов. Российский и белорусский лидеры также затронули темы возобновления полноформатного транспортного сообщения между странами и борьбы с пандемией коронавируса. Кроме того, в День единения народов России и Белоруссии президенты обменялись теплыми поздравлениями по случаю общего праздника.

Ранее сообщалось, что Лукашенко рассказал о беспрецедентном давлении на Россию и Белоруссию.