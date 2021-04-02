Netflix порадовал фанатов специальным роликом в честь окончания съемок «Ведьмака»

Лос-Гатос, 2 апреля. Создатели сериала «Ведьмак» официально объявили о завершении съемок второго сезона. Сервис Netflix выпустил специальный ролик, приуроченный к этому событию.

На официальном YouTube-канале Netflix появился короткий видеоролик, в котором авторы сериала собрали самые яркие моменты и эпизоды съемок второго сезона. По словам шоураннера Лорен Шмидт Хиссрих, производство новых эпизодов было непростым. Больше всего смуту в график внесла пандемия коронавируса. В общей сложности съемки заняли 158 дней. За это время команда, которая состояла из 1200 участников, сменила 15 локаций. Число актеров на площадке достигло 89 человек.

Кроме того, авторы подтвердили, что второй сезон будет адаптацией «Крови эльфов» и частично затронет следующие истории. Шоураннеры признаются, что им уже не терпится показать фанатам свой труд. Они обещают множество увлекательных сюжетных линий и новых монстров. В ролике Netflix сообщается, что премьера сериала намечена на 2021 год. В самом начале видео вы можете увидеть Генри Кавилла, который благодарит всех за работу над сериалом.

Стриминговый сервис Netflix 31 марта опубликовал статистику по просмотрам за прошедшую неделю. Второе место занял российский мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии».