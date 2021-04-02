«Зеленый зонт» обеспечит аграриев Дагестана водой

Махачкала, 2 апреля. Власти Дагестана разрабатывают проект «Зеленый зонт», который позволит обеспечить водой сельхозпроизводителей в наиболее засушливых районах республики, сообщили ФАН в региональном Минсельхозпроде. Также эта программа станет частью плана по сдерживанию процессов опустынивания земель на севере республики.

В аграрном ведомстве отметили, что артскважины, построенные в засушливых районах Дагестана, требуют реконструкции. При этом в министерстве считают целесообразным одновременно высадить вокруг них растительность, которая также позволит сдерживать движущиеся пески.

«В настоящее время острой остается проблема обводнения пастбищ, расположенных на севере Дагестана. Дебет существующих артезианских скважин, предназначенных для водопоя животных и обводнения, не покрывает всю потребность сельхозтоваропроизводителей. Поэтому Минсельхозпрод республики предлагает уже в 2021 году провести мероприятия по реконструкции скважин в рамках разрабатываемого проекта «Зеленый зонт» по благоустройству прилегающих к скважине территорий с посадкой растительности», — рассказали в министерстве.

Там добавили, что прежде необходимо будет провести инвентаризацию существующих артскважин. Соответствующие запросы уже направлены ведомством в республиканское Минприроды и в Дагестанский институт геологии и водных ресурсов.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана намерены создать специальную структуру, которая будет заниматься сдерживанием движущихся песков в северной части республики. Кроме того, планируется ежегодно бурить на засушливых территориях по 100 артезианских скважин.