Прекращение регулирования газовых цен на Украине привело к их росту

Киев, 2 апреля. Руководство Украины приняло решение о рыночном принципе регулирования цен на газ в стране. Поставщики объявляют о новой ценовой политике, которая ударит по кошелькам граждан.

Понятия предельной цены на газ на Украине больше не существует. Ранее газовые поставщики не могли завышать цену на топливо выше 6,88 гривен за один куб. м. Теперь компании могут назначить наиболее удобную для них цену. Об этом сообщает Kadara.ru.

Около десяти компаний подняли свои тарифы выше существовавшей ранее фиксированной суммы. Например, «Азовгаз» поднял стоимость газа до 8,85 гривен. Остальные компании повысили стоимость до диапазона от 7,60 до 8,85 гривен за куб. м.

Рядовым украинцам повезло, что несколько компаний пока что не изменили своих тарифов. Среди них — «Эру Людям», «Эру Трейдинг» и «Агросинтез Трейдинг» с 6,75 гривен за один куб. м.

Примечательно, что в Киеве призывают украинцев менять поставщика, если он будет завышать цены. Однако, что случится, если компании договорятся и коллективно поднимут свои тарифы? Государство оставило своих граждан один на один с этой проблемой.

Еще одним ударом по экономике Украины является отсутствие номинаций «Роснефти» на апрель — государство может остаться без нефтепродуктов, обеспечивающих порядка 22% потребностей рынка.