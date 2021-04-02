Координатор «Общества синих ведерок» выступил за изменения регулирования движения в РФ

Москва, 2 апреля. Движение на дорогах в России можно сделать безопаснее, если сосредоточиться на нарушителях правил ПДД, считает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Сотрудникам Госавтоинспекции следует начать применять более современный подход, риск-ориентированный. Благодаря ему удастся эффективнее отлавливать лихачей, которые нарушают существующие правила дорожного движения, сказал Шкуматов.

«Следует прекратить «драконить» нормальных водителей, вообще перестать их штрафовать, а сосредоточить усилия государственных органов на тех водителях, которые этого вполне заслуживают», — сказал он в комментарии «Радио 1».

Координатор движения «Общество синих ведерок» также высказался о тенденции, которая наблюдается в России, к замене инспекторов камерами фиксации нарушений. Подобная практика нередко позволяет нарушителям правил уйти от ответственности, считает он.

Некоторые вещи за рулем, безобидные на первый взгляд, могут оказаться незаконными. Таковым может стать, например, «подмигивание» дальним светом, сообщили эксперты сервиса «Авто.ру».