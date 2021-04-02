Военные эксперты назвали учения Северного флота в Арктике предупреждением для США

Арктическое направление — жизненно важный вопрос безопасности России. О важности учений Северного флота и задачах, которые стоят перед военными, ФАН рассказали ветераны ВКС и ВМФ нашей страны. Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в Арктике стартуют учения Северного флота РФ по противовоздушной обороне.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВКС России полковник Сергей Хатылев заявил ФАН, что Северный морской путь, принадлежащий России — одна из трех важнейших артерий в мире, и его надо защищать. Военный эксперт рассказал, что зенитно-ракетные комплексы «Фаворит» установлены на кораблях нашего Северного флота. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин отдал приказ командующему Северным флотом продолжать работу в районе Северного полюса.

Учения — это укрепление нашей защиты и боеспособности в соответствии с поставленной главнокомандующим задачей. Личный состав отрабатывает действия по обеспечению мобильной противовоздушной обороны в районе Северного полюса с помощью комплексов «Фаворит». Дальность полета такой ракеты — 250 км. ЗРК С-300 работают по всем типам целей, в том числе по баллистическим.

«Наша военно-морская группировка выдвинулась к Северному полюсу. Создана мобильная система обороны, которая будет отрабатывать задачи в Арктике. Это решение задач обороны. Еще 50 лет назад США рассматривали северное направление как основной вектор для нанесения удара по СССР. Раньше атака должна была выполняться стратегическими бомбардировщиками, сегодня они планируют произвести атаковать Россию с помощью крылатых ракет», — пояснил полковник.

Сергей Хатылев уточнил: на сегодняшний день 45-я армия в составе ПВО Северного флота, вооруженная новыми комплексами, восстановленная аэродромная сеть бывшей 10-й армии ПВО, на которой базируются самолеты, несущие боевые дежурства в районе северных морей, а также военно-морские базы от Мурманска до Камчатки создают надежную защиту наших арктических границ и Северного морского пути.

В июне на этом направлении Россия произведет определенные испытания одного из современных видов оружия, которое стоит у нас на вооружении.

«Арктика сегодня представляет большой интерес для всех развитых стран. Эксцесс с блокировкой Суэцкого канала показал, что происходит в случае перекрытия основных морских путей сообщения. По значимости с Суэцким каналом могут сравниться только проход через мыс Доброй Надежды в Африке и Северный морской путь. Кроме того, материк и шельф Арктики содержат богатые залежи полезных ископаемых. Это богатства стратегического масштаба, которые вожделеют многие страны», — заметил эксперт.

Собеседник ФАН подчеркнул, что тема обороны — одна из самых важных в жизни нашей страны. Именно поэтому президент Владимир Путин предупредил на днях производителей: к предприятиям, на которых размещаются госзаказы, будет проявляться особое внимание. В случае неисполнения обязательств возможна национализация фабрики или завода.

Российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с ФАН указал, что учения Северного флота России — предостережение Западу от неосмотрительных поступков.

«Учения Северного флота России проводятся как логичное продолжение состоявшихся учений арктической экспедиции «Умка-2021». Наши атомные ракетоносцы всплыли, проломив океанский лед. Задания отработали арктические бойцы. С прохождением географической точки Северного полюса произвели дозаправку во время полета наши истребители-перехватчики дальнего радиуса действия. Напомню, МиГ-31 способны нести гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Американцы не верили, что мы можем стрелять, пробивать торпедами полынью и вести ракетные стрельбы, но мы показали, на что в реальности способны. Это означает, что мы — настоящие хозяева в русской Арктике, за которой так пристально следят США», — сказал Дандыкин.

США: А мы пойдем на север!

Военный моряк пояснил: ранее НАТО намеревались использовать в продвижении на Север как плацдарм Гренландию, но Дания, обладающая правами на остров, отклонила это предложение. Датчане помнят уроки истории, фашистскую оккупацию, поэтому ведут себя благоразумно. Они даже не противятся строительству «Северного потока — 2», разумно не давая Вашингтону втянуть свою страну в битву за финансовые американские интересы.

Увы, Североатлантический блок не скрывает своих видов на Арктику. Напряжение растет, и не исключены провокации со стороны ЕС и США.

«Наш Северный морской путь работает. Через пару лет выйдут новые ледоколы — и наши газовозы пойдут на восток. Альянс НАТО это понимает и торопится. Они также проводят учения. Недавно на Аляске 25-я десантная дивизия США отрабатывала навыки ведения боя в условиях Крайнего Севера. Они создали арктическую группировку, которая включает несколько десятков тысяч человек. Там и противоракетная оборона, и подразделение малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. У берегов Норвегии базируется Seawolf — многоцелевая атомная подводная лодка ВМС США четвертого поколения», — раскрыл потенциал вероятного противника Дандыкин.

Капитан первого ранга уточнил, что лодка Seawolf по своим тактико-техническим характеристикам считается одной из лучших в мире. При этом Вашингтон сейчас спешно строит ледоколы, которых у них нет, так как ранее они строили авианосцы.

«Нам брошен вызов. Поэтому мы усиливаем северное направление. Модифицируются и укрепляются северные гарнизоны от Земли Франца-Иосифа и заканчивая архипелагом Новая Земля. Мы восстановили аэродромы, вывели Северный флот в стратегическое объединение, которое подчиняется непосредственно Верховному Главнокомандующему и обладает возможностью решать боевые задачи под водой, на воде, в воздухе и на суше», — пояснил Василий Дандыкин.

Ветеран Военно-морского флота заявил, что Россия надежно защищена. Большую роль в этой защите играет противовоздушная оборона. ПВО Северного флота замыкают наши рубежи. В настоящее время идет проверка работы систем, отработка навыков. Помимо технического процесса, выполняется важная миссия: мы демонстрируем потенциальному врагу: «Россия прекрасно вооружена! Мы не оставим шансов нападающему!» Это предупреждение: спокойствие белого медведя обманчиво — тон в Арктике будем задавать мы. Оправдания со стороны России неуместны: они предполагают вину, а мы находимся в своем доме и останемся в нем хозяевами.

Ранее ФАН писал о том, что может ожидать США в Арктике.