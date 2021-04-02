Дзюба рассекретил размер своей первой зарплаты в «Спартаке»

Москва, 2 апреля. Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба раскрыл размер первой зарплаты в столичном «Спартаке».

Российский нападающий Артем Дзюба вспомнил о своей первой зарплате в «Спартаке» в ролике, который был опубликован в Twitter-аккаунте оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Он рассказал, что получил деньги за успешную игру команды в составе игроков 1988 года рождения.

«Нас признали лучшим годом школы. Сказали, что мы вообще чуть ли не лучший выпуск в истории школы «Спартака». Для нас с ребятами это было событие», — отметил Дзюба.

По словам футболиста, после перехода в дублирующий состав столичной команды он получил порядка 500 долларов. Игрок был шокирован размером зарплаты. Дзюба, являющийся воспитанником красно-белых, ушел из «Спартака» в 2015 году, подписав контракт с петербургским «Зенитом».