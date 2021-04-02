Экс-премьер Украины рассказал, что спровоцирует начало полномасштабной войны в Донбассе

Киев, 2 апреля. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров убежден, что полномасштабные военные действия на территории Донбасса не начнутся без отмашки США.

Об этом информирует Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва». По словам Азарова, на линии соприкосновения сосредоточили достаточно крупную военную группировку, которая насчитывает 96 тысяч военнослужащих и сотни единиц бронетехники. Он отмечает, что противовес значительный, поскольку противостоящие Киеву силы республик Донбасса располагают только 32 тысячами бойцов.

Азаров также подчеркивает, что некоторая часть украинской политической верхушки хочет вернуть ЛНР и ДНР по сценарию Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Ранее украинский политический деятель, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал, как НАТО поможет Вооруженным силам Украины в войне против Донбасса. По словам экс-парламентария, Альянс не станет воевать на стороне Киева, однако вполне вероятно окажет помощь киевским силовикам в виде отправки на линию соприкосновения «солдат удачи».