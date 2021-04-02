Следователи корректно допросили депутата Резника по делу о наркотиках

Санкт-Петербург, 2 апреля. Петербургский парламентарий Максим Резник пообщался со следователями по делу о наркотиках. Ранее силовики застали его в квартире дальнего родственника во время наркорейда.

Сотрудники полиции провели разговор с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максимом Резником в соответствии со всеми нормами закона, сообщил источник «Невских новостей» в правоохранительных органах. Допрос проводился в корректном тоне и в присутствии юридического представителя парламентария.

Журналисты заметили, что Резник вышел из здания СК с намеком на травму: из его ноздри торчал кусочек ваты. По словам одного из офицеров, предполагаемое повреждение никак не было связано со следственными действиями, а сам депутат не требовал вызвать врача. В ответ на просьбу о даче комментариев Резник нагрубил представителям СМИ.

Напомним, сегодня Максим Резник давал показания в рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении хозяина квартиры на канале Грибоедова, сообщал ФАН. Стражи порядка застали политика в художественной студии родственника, используемой в качестве нарколаборатории. Резник смог избежать задержания, воспользовавшись депутатской неприкосновенностью.