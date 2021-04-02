Волочкова в пышной пачке прокатилась по парку в шпагате

Москва, 2 апреля. Бывшая солистка Большого театра Анастасия Волочкова в День дурака устроила необычный перформанс в Филевском парке и прокатилась по нему в шпагате.

Фирменный трюк балерина выполнила, взобравшись на конструкцию, напоминающую карету. На кадрах видео, снятого очевидцами, она в пышной пачке и со счастливой улыбкой машет прохожим, среди которых есть и дети.

В Сети появился не только этот ролик, но и кадры, которые опубликовала сама Волочкова. В Instagram она показала видео, на котором с довольным видом прогуливается в шубе в толпе детей.

«Это счастье — быть любимой детьми! Мне для них никогда не жаль ни времени, ни сил», — написала она и ограничила возможность комментирования записи.

Примечательно, что у Волочковой с ее любовью к детям сложились непростые отношения с собственной дочерью. Ариадна, отцом которой является бизнесмен Игорь Вдовин, не живет со знаменитой матерью. Балерина заявляла, что не хочет «быть нянечкой» 15-летней девочке. С бывшим возлюбленным у нее есть нерешенные проблемы, в том числе в финансовом плане.