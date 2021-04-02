Житель Киева выстрелил в охранника из-за замечания об отсутствии маски

Киев, 2 апреля. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, выстрелившего в охранника магазина после просьбы надеть маску.

Инцидент произошел в киевском магазине, расположенном в ТРЦ на проспекте Победы, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Правонарушитель вошел в торговый отдел без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Мужчина возмутился необходимостью соблюдать карантинные меры, достал предмет, похожий на пистолет, и сделал два выстрела в сторону охранника.

Жертва стрелка получил телесные повреждения головы и туловища. Нарушившего правопорядок мужчину задержали на месте происшествия и возбудили в отношении его уголовное дело о хулиганстве. Теперь «безмасочнику» грозит до семи лет лишения свободы.

Верховный суд РФ отказался от отмены масочного режима в России, сообщал ФАН.