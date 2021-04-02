Российские бизнес-гиганты вывели свои IT-отделения для налогового маневра

Москва, 2 апреля. Существование программы по выделению специальных налоговых льгот для IT-отрасли поспособствовало реструктуризации бизнес-компаний в России.

Мощные российские компании, включающие Сбербанк, МТС, Росатом, «Почту России» и торговую марку «Билайна» «Вымпелком», начинают отделять от себя IT-подразделения. Это делается, чтобы получить государственные льготы, прописанные в рамках проекта налогового маневра для IT-сферы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Новые юридические лица в IT начинают появляться в России. «Вымпелком — Информационные технологии» была учреждена в январе 2021 года, «Почта Диджитал», центр ИИ МТС, МТС-ИТ и «МТС Лаб» были созданы в декабре прошлого года. У Минцифры есть специальный реестр аккредитованных компаний, который включил также «Сбербанк-Сервис» и «Русатом — цифровые решения».

Тем не менее на пути получения льгот у компаний стоит серьезный барьер — им необходимо обеспечить более, чем 90-процентную выручку от разработки программного обеспечения.

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