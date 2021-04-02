Центробанк Китая тестирует цифровой юань для трансграничных операций

Пекин, 2 апреля. Анализ возможности использования и технические испытания цифрового юаня для его дальнейшего применения в трансграничных операциях осуществляется в Китае.

Соответствующую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на Народный банк Китая (НБК). По словам представителя Центробанка Ван Синь, технические испытания уже проводятся в материковой части Китая и в Сянгане.

Использование цифровой китайской валюты должно способствовать устойчивому прогрессу за счет применения новых алгоритмов и моделей. Такая электронная валюта была опробована в пилотном режиме в Пекине, Шэньчжэне и Сучжоу с прошлого года.

Европейский Центральный банк ранее сообщил о подготовке учреждения к возможному запуску виртуальной валюты Евросоюза. По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, процесс запуска займет не менее четырех лет.