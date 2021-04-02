Валерий Захаров подтвердил разгром действовавших в ЦАР бандформирований

Москва, 2 апреля. Советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров подтвердил ликвидацию вооруженных группировок, действовавших на территории Центральноафриканской Республики.

«Бандформирования сейчас разбиты. Остались так называемые «лесные братья», которые, конечно, будут бродить по полям еще долгое время. Но это небольшие отряды, в которых может быть человек по 20», — уточнил он.

Советник объяснил, что многие боевики пришли в ЦАР на заработки. Им предложили определенную службу — участвовать в боях. Сейчас, когда столкновений нет, оплаты, соответственно, тоже не предвидится.

Захаров уверен, что если предложить какой-либо интересный экономический проект, то те люди, которые попали в число бандитов случайно, соблазнившись легкими деньгами, сложат оружие и покинут джунгли.

«Сейчас армия, жандармерия и полиция контролируют города. Следующий этап — подключение инвесторов. Думаю, экономический вопрос встанет в ближайшее полугодие», — объяснил Захаров.

Aujourd'hui, j'ai communiqué avec Moscou et j'ai participé à la table ronde du Club africain sur la situation actuelle en RCA. Nous avons discuté des perspectives de l'économie et de la vie publique dans les conditions que le gouvernement contrôle tout le territoire du pays. — Valery Zakharov (@VlrZakharov) April 2, 2021

Советник президента ЦАР принял участие в заседании Африканского клуба, организованном Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) в Московском доме общественных организаций. Помимо Захарова на встрече присутствовали глава ФЗНЦ Максим Шугалей, директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов и другие спикеры.