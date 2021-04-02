ФАН публикует имена претендентов на победу в номинации «Герои современности»

ФАН предлагает читателям выбрать лауреата премии «Хорошие новости России» в номинации «Герои современности». Жюри ФАН составило шорт-лист из десяти работ. Они посвящены уникальным личностям, которые своими поступками и образом жизни вселяют веру в людей и подают настоящий пример. До 14 апреля включительно читателям с помощью онлайн-голосования предстоит выбрать наиболее понравившуюся работу. Ее автор и станет лауреатом премии. Имя счастливчика, который получит денежное поощрение в размере 100 000 рублей, станет известно 16 апреля. Торжественная церемония вручения наград состоится 30 апреля в Санкт-Петербурге.

На звание лауреата премии в номинации «Герои современности» претендуют следующие авторы:

Ольга Леонова, шеф-редактор РИА Новости Крым. Публикация «Директор крымских заповедников: между лесом и людьми» знакомит читателей с человеком, который нашел свое призвание в сохранении заповедных зон. Он ездит на УАЗ «Патриот» и явно редко надевает галстуки, если вообще надевает. Андрей Бородин, которого помотало от Сочи до Мытищ, от Камчатки до Крыма, пока решил задержаться на полуострове. Ведь здесь, помимо природных красот, море проблем с заповедниками и охраняемыми территориями, где одним нужны грибы, другим — проезд для джипов и заработок, третьим — костры, а четвертым — тишина и чистота. Между всем этим он и пытается рулить, вызывая то восхищение, то уважение, то ненависть.

Александр Сыпченко, корреспондент ГТРК Владимир. На победу претендует его видеосюжет «Спасший Горбачева инспектор стал фермером во Владимирской области». Андрей Мыльников — солдат своей страны. Он предотвратил покушение на первого президента СССР Михаила Горбачева в ноябре 1990-го. А сейчас занимается фермерством в деревне Болдино Петушинского района. К слову, в его хозяйстве более 40 коз, 20 коров и несколько алабаев. Местные жители называют Андрея просто — дедушка. А многие даже не подозревают, кто живет с ними по соседству.

Юрий Богатов, блогер. На суд читателей представлен материал «Напевы очарованной души», подготовленный автором ко Дню поэзии и посвященный кубанской поэтессе Надежде Хрущ. Творческая энергия героини, которая в почтенном возрасте, поражает. У нее уже вышло шесть объемистых стихотворных сборников. Надежда Ивановна регулярно печатается в альманахе анастасиевского литературного клуба «Родник», стихи ее появлялись на поэтической странице районной газеты. Выступала она со своими произведениями и на праздниках квартала. Рабочим кабинетом поэтессе служит спальня. Написанные от руки строфы набирает… на ноутбуке.

Ирина Коваль, журналист газеты «Павло-Посадские известия». Статья автора «Павловопосадская земля богата на творческих личностей, один из них проживает в д. Дмитрово» рассказывает о коренном жителе деревни Дмитрово, который увлекается необычной декоративной отделкой. Дом его не похож на соседские: весь кружевной, и забор — ажурный. У всех бани обыкновенные, а у него — с отделкой: подобно сюжету картины Архипа Куинджи «Ночь на Днепре», ее украшают звезды и луна. И скворечник никогда не пустует: в нем же есть Wi-Fi. А недавно на радость односельчанам дмитровец построил небольшую часовенку, которую может посетить любой желающий. В нее их соотечественник вложил не только мастерство, но и душу.

Любовь Сумарокова, корреспондент череповецкой газеты «Сельская новь». Публикация «С войной мы покончили счеты…» посвящена поисковикам. Благодаря их стараниям солдаты ВОВ спустя десятилетия возвращаются домой. Так, поисковики отряда «Журавли» торжественно передали бланк медальона уроженца Череповецкого района Василия Кирьянова его родным. Спустя 77 лет он вернулся к своей семье.

Александр Грислис, журналист портала «Источник Онлайн». Его репортаж «Хранитель зверей» знакомит читателей с одним из самых опытных госинспекторов по охране диких животных в Кировской области. Юрию Луппову, госинспектору по охране диких животных Кировской области, 67 лет, 35 из которых он в профессии. Журналист «Источника Онлайн» отправился в Свечинский район, чтобы на себе испытать прелести и трудности работы «хранителя зверей».

Алина Чемерис, корреспондент «КП-Санкт-Петербург». Статья «Раздавил» трех Карениных и выдержал бомбежку: петербургский паровоз-кинозвезда отметил 115-летие» посвящена необычному герою и его верному спутнику. Историческому паровозу серии «О» по прозвищу «Овечка» могут позавидовать многие российские актеры. Локомотив, которому в 2020 году исполнилось 115 лет, успел сняться в фильмах Балабанова, Михалкова, Соловьева, Учителя и даже посотрудничать с Мелом Гибсоном и «раздавить» трех Анн Карениных. И все это время легендарной «Овечкой» управляли машинисты, которые благодаря ей теперь тоже могут похвастаться солидной фильмографией. Один из них — петербуржец Вадим Гуков. Он участвовал в съемках нескольких десятков картин и с удовольствием рассказал «Комсомолке», как гонялся на поезде за медведем, учил актера Владимира Машкова жарить яичницу на лопате и ругался с Никитой Михалковым.

Катерина Любавина, сотрудник журнала «Лица». На победу претендует статья «Тысяча спасенных жизней». Материал рассказывает о работе детского врача Ольги Судейкиной. Она единственная в Липецкой области женщина-хирург со стажем работы более 30 лет и единственный неонатальный хирург в регионе, оперирующий новорожденных детей с различными патологиями и заболеваниями. На ее счету тысячи спасенных жизней детей. У известного детского врача из Липецка две страсти: хирургия и фотография. В работе она ценит дисциплину и ответственность, а в творчестве — полет фантазии.

Татьяна Бурова, корреспондент интернет-издания «Областная газета». Отбор на соискание премии прошла публикация автора «Областная газета» собрала за круглым столом уральцев – Героев России». В преддверии Дня защитника Отечества редакция пригласила в гости уральцев — Героев России. Из-за насыщенного предпраздничного графика собрать удалось не всех, но трое — Олег Касков, Игорь Родобольский и Роман Шадрин сумели выкроить время, чтобы поговорить о войне, о подвигах, о жизни. Разговор о славе герои замяли в силу скромности.

Людмила Кочина, автор онлайн-журнала IMPRESSIMO. Ее интервью «Дед Мороз: «Мы сами – творцы своих чудес!» знакомит читателей с главным Дед Морозом Астраханского театра юного зрителя, замечательным актером Станиславом Журавлевым. В роли любимого и взрослыми, и детьми, самого доброго и светлого сказочного героя он уже почти 40 лет. В прошлом новогоднем сезоне сыграл в 56 спектаклях. В этом, несмотря на эпидобстановку, тоже большой объем работы — порядка 30 выходов к публике.

Напоминаем, что премия «Хорошие новости России» нацелена на поддержку талантливых региональных журналистов и блогеров, продвигающих конструктивную повестку и позитивные новости о нашей стране. Любой желающий журналист может подать заявку на соискание награды, которая вручается дважды в год. Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 900 621 60 33 или адресовать на почту: goodrussia@riafan.ru.

