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Ближний Восток

Турецкие прокси атаковали позиции курдов в Сирии

Турецкие прокси атаковали позиции курдов в Сирии

Протурецкая Сирийская национальная армия (СНА) атаковала с применением тяжелой артиллерии позиции курдских Сирийских демократических сил (СДС) в районе Айн Исса в северной части провинции Ракка, сообщает информационное агентство Halab Today TV.

СНА представляет собой контролируемую Анкарой структуру из боевиков сирийских и туркменских боевиков "вооруженной оппозиции" ранее замеченных в участии в ряде террористических групп. Прокси контролируют территории в приграничных с Турцией регионах на севере Сирии, обеспечивая легитимность реального контроля Анкары севера САР.

Силы СДС, костяк которых составляют курдские отряды самообороны, создали при поддержке США автономную администрацию на левом берегу Евфрата, получив под свой контроль основные нефтяные поля Сирии.

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