Валерий Захаров назвал восстановление экономики ЦАР главной задачей властей страны

Москва, 2 апреля. Основной задачей Центральноафриканской Республики на ближайшее время станет возрождение экономики. Такую точку зрения выразил на заседании Африканского клуба советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.

Советник находится непосредственно на территории страны и имеет возможность оценить положение изнутри. По его словам, ситуация стабилизировалась. Теперь у местных властей новая глобальная задача — развитие национальной экономики.

«Президенту придется привлекать большое количество инвесторов. Естественно, в ЦАР ратуют за то, чтобы и Россия приняла участие. Это обсуждалось на последних встречах, которые посещали премьер и президент. Они встречались со многими российскими министрами и просили привлечь инвесторов из РФ, чтобы ЦАР восстанавливала и развивала экономику», — объяснил Захаров.

Советник напомнил, что необходимость возрождения финансового сектора в республике осознавали еще несколько лет назад. После прихода к власти действующего президента Фостен-Арканжа Туадера в страну начал возвращаться мир, и окружение главы государства указывало ему на проблемы в народном хозяйстве.

Je suis heureux que la communauté d'experts en Russie s'intéresse à ce qui se passe en Centrafrique et aussi aux perspectives de la coopération des deux pays — Valery Zakharov (@VlrZakharov) April 2, 2021

Правительство африканской страны запустило несколько проектов экономического развития, но начавшийся в декабре кризис нанес серьезный ущерб, в частности и в этой области. Захаров уверен, что теперь, когда благодаря помощи России Центральноафриканская республика справилась с активизировавшимися боевиками, финансовые вопросы неизбежно выйдут на первый план.