Подросток спас двоих братьев при пожаре в Перми

Пермь, 2 апреля. Возгорание произошло в одной из квартир жилого дома. Мальчишки 12 и 14 лет остались живы благодаря смелости 16-летнего брата.

Старший брат смотрел телевизор на кухне. Почувствовав запах дыма, он прибежал в комнату и увидел горящий диван. Попытка самостоятельного тушения пожара не увенчалась успехом. Тогда юноша схватил младших братьев и вытащил их на свежий воздух. Затем вызвал пожарных.

Прибывшие спасатели зафиксировали возгорание на площади двух квадратных метров. В ликвидации пламени участвовали две единицы техники и 9 человек, сообщили в пресс-службе МЧС. Специалисты организовали проверку для выяснения причин и всех обстоятельств происшествия.

Росгвардеец из Дивногорска спас тонувшую в Енисее девушку. Сержант помог выбраться утопающей на берег и вызвал медицинскую помощь, сообщал ФАН.