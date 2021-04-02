Ежегодно 2 апреля, в день рождения выдающегося сказочника — датского писателя Ганса Кристиана Андерсена, во многих странах отмечается международный день детской книги.

Книга для ребенка — это не только источник информации, но и окно в новый, удивительный мир, полный увлекательных путешествий и открытий. Книга — лучший друг и заботливый наставник, приоткрывающий занавесу волшебства и безграничных фантазий, а писатель — проводник и мудрец, сопровождающий читателя в мир небывалых чудес и сказок.

Рассказываем о малой части книг лучших отечественных и зарубежных писателей, которые научат доброте, храбрости, взаимопониманию и правильному поведению.

Ганс Кристиан Андерсен

Главный волшебник всех времен и народов Ганс Кристиан Андерсен в обычной жизни был одиноким, неприметным и даже замкнутым человеком, но страстно любившим сказки. Любовь к сказкам Гансу передалась от отца, который не жалел времени и вслух читал маленькому сыну выдуманные чудесные истории. После смерти родителя Ганс рос в своем отдельном, сказочном мире, возможно, именно это позволяло чувствительному и ранимому мальчику отвлекаться от житейских трудностей. Если бы не датский романтик Ганс, человечество бы не познакомилось со Снежной Королевой, с Каем и Гердой, самой маленькой девочкой планеты — Дюймовочкой, не улицезрело бы превращение гадкого утенка в прекрасного лебедя и не плакало бы вместе с безответно влюбленной Русалочкой.

Корней Чуковский

На стихах Корнея Ивановича Чуковского выросло не одно поколение. Не только писатель, но и талантливый лингвист и переводчик знал, как заинтересовать и задобрить даже самого шебутного малыша. С помощью правильно подобранного слога Чуковский умел создавать легко воспринимаемые и запоминающиеся произведения. При всей гениальности писателя критиков у него тоже немало — любители системной-векторной психологии уверены, что столь «кровожадные» стихи не очень-то и похожи на сказки. В большинстве своем литераторы и поклонники детской литературы сходятся во мнении, что в произведениях Чуковского грамотно переплетаются героизм и чудаковатость героев, а также поучительные истории и комичные ситуации.

Льюис Кэрролл

Серьезный ученый, математик, логик и философ Чарльз Доджсон (Льюис Кэрролл), судя по его произведениям, был истинным романтиком и неисправимым мечтателем. Писать и публиковаться в журналах Доджсон начал еще в колледже, в это же время тогда еще начинающий писатель взял себе псевдоним Льюис Кэрролл. В определенный момент в колледже, где работал Чарльз, появился новый декан, у которого было пятеро детей, в том числе и девочка, которую звали Алиса. Когда мужчина катал Алису и ее сестер на лодке, 10-летняя девочка попросила Льюиса рассказать детям сказку. Девочке настолько понравилась история Кэрролла, что она попросила автора закрепить ее на бумаге и подарить ей. Рукопись называлась «Приключения Алисы под землей». Через три года родилась «Алиса в стране чудес», а еще через 6 лет появилась книга «Алиса в Зазеркалье», посвященная уже другой девочке с именем Алиса. «Чудесатия» и «странноватия» — так можно охарактеризовать нелогичный, но бездонный мир Льюиса Кэрролла, который остается неразгаданным до сих пор.

Эдуард Успенский

Советский и российский писатель и драматург Эдуард Успенский умел веселить как детей, так и их родителей. Без легендарного Дяди Федора, кота Матроскина, почтальона Печкина, крокодила Гены и Чебурашки вряд ли можно представить детство в нашей стране. Не нарушайте традиций — активно привлекайте своих детей к чтению сказок Успенского, ведь они учат доброте, отзывчивости и взаимопомощи. Каждый герой, созданный Эдуардом Николаевичем, признан сделать этот мир лучше. Кроме того, стоит обратить внимание и на менее известные книги писателя: «Вниз по волшебной реке», «Меховой интернат», «25 профессий Маши Филипенко», «Наследство волшебника Бахрама» и многие другие.

Джеймс Барри

Практически каждый ребенок желает поскорее вырасти, а выдуманный шотландским драматургом Джеймсом Барри мальчик Питер Пэн, наоборот, решил навсегда остаться ребенком с молочными зубами. Мало кто знает, но впервые вечный юнец появился в другом романе Барри — «Томми и Гризел». В нем упоминается отбившийся от родителей малыш, который боится, что его найдут и заставят вырасти. О Питере Пэне автор также подробно рассказал в еще одном детском произведении — «Белая птичка». Кроме того, Джеймс с большим успехом поставил пьесу о приключениях не взрослеющего мальчика, которую единодушно признали лучшей детской пьесой. Только через два года после ее постановки Барри написал сказку «Питер Пэн в Кенсингтонском саду», где рассказал о раннем детстве мальчика, его дружбе с эльфами и феями и о встрече с обычными взрослеющими детьми. Сам Джеймс был человеком скромным, добрым и порядочным, но при этом любопытным и любознательным. Именно эти качества четко проявляются у персонажей его произведений.

Николай Носов

Самый популярный детский писатель XX века в нашей стране — все знают неусидчивого, беспокойного и беззаботного рыжеволосого коротышку Незнайку. По профессии Николай Носов был киносценаристом, он даже закончил Московский институт кинематографии по специальности «режиссер мультипликационных фильмов». Писать Николай Николаевич начал не специально — у него родился маленький сын, которого нужно было как-то развлекать и обучать. Дальше свои произведения начинающий писатель начал публиковать в детском журнале «Мурзилка». В 1945 году рассказы Носова вышли отдельным сборником. Неожиданно для всех и для себя в 40 лет Носов стал узнаваемым детским писателем. По-настоящему знаменитым в 1951 году его сделала повесть о ленивом двоечнике, превратившемся в отличника — «Витя Малеев в школе и дома» — за которую Носов был удостоен Сталинской премии. Помимо серии книг о Незнайке, обязательны к прочтению и другие известные его произведения: «Живая шляпа», «Веселая семейка», «Дневник Коли Синицына», «Бобик в гостях у Барбоса», «Тайна на дне колодца», «Повесть о моем друге Игоре и многие другие».

Луиза Мэй Олкотт

Каждой девочке подросткового возраста рекомендуется прочитать произведение американской писательницы Луизы Мей Олкотт «Маленькие женщины», которое хоть и было создано более 150 лет назад, но до сих пор является актуальным. Роман сочетает в себе детскую непосредственность, наивную простоту, но и жизнеутверждающие, очень глубокие и сильные мысли, которые так волнуют девочек 12-14 лет. У истории взрослеющих сестер есть и продолжение, которое называется «Хорошие жены». Можно также отметить книги «Семь братьев и сестра» и «Юность розы».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что российский писатель Руслан Закриев будет добиваться размещения своего имени в титрах фильма Джеймса Кэмерона «Аватар».