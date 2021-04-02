Депутат Народного совета ДНР назвал политику США «демонстрацией слабеющей мощи»

Стареющий гегемон, олицетворением которого служит президент США Джозеф Байден, решился продемонстрировать свою слабеющую мощь, чтобы военной дубинкой попытаться удержать уходящее лидерство. Такую точку зрения на реакцию Вашингтона в отношении донбасского обострения высказал ФАН депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко.

«Стареющий гегемон, олицетворением которого служит Байден, решился продемонстрировать свою слабеющую мощь, чтобы военной дубинкой попытаться удержать уходящее лидерство. Очевидно, что вчерашние речи Пентагона в поддержку Министерства обороны Украины свидетельствуют: с той стороны забыли трагические уроки ХХ века. Очевидно также, что Украина обострила нынешнюю ситуацию не сама по себе. Она — не субъект, ею манипулируют».

Напомним, что по информации издания Politico, 31 марта европейское командование США повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня. Мирослав Руденко, отвечая на вопрос о последствиях возможного появления американских сил в зоне конфликта, дал крайне тревожный прогноз.

«Все эти действия Америки в худшем случае могут обернуться международным конфликтом», — отметил народный депутат ДНР.

Между тем обстановка вдоль линии разграничения в Донбассе говорит о том, что соглашение о прекращении огня и поправки к нему, принятые 22 июля 2020 года, фактически дезавуированы действиями украинской стороны. По словам первого заместителя министра информации Донецкой Народной Республики Даниила Безсонова, во время обстрелов украинскими вооруженными формированиями активно применяются минометы и гранатометы.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, на 2 апреля 2021 года зафиксированы следующие нарушения со стороны украинских вооруженных формирований: начиная с 3:00 по населенным пунктам, прилегающим непосредственно к зоне боевых действий, выпущено 39 мин калибра 120 мм, произведено 10 выстрелов из БМП-1, выпущено 4 гранаты из РПГ.