Многодетная мать истязала 12-летнюю падчерицу в Курганской области

Курган, 2 апреля. Следователи возбудили уголовное дело по факту истязания 12-летней девочки в Курганской области. Как стало известно ФАН, ребенок побоялась рассказывать о побоях мачехи отцу и пожаловалась на женщину школьному педагогу.

Правоохранители выяснили, что жительница Мокроусовского района Курганской области развелась с мужем и связала свою жизнь с другим. От первого брака на ее иждивении остались трое малолетних детей. В новоиспеченной семьей стала жить и несовершеннолетняя дочь второго супруга. Как оказалось, падчерица сразу не понравилась мачехе. За малейшую провинность та била ее ремнем и руками по всему телу.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание». В рамках дела будут проведены следственные действия, направленные на выявление других возможных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой и установление всех обстоятельств совершенного преступления», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Курганской области Олеся Гулькевич.

Многодетная мать заявила силовикам, что ничего страшного в побоях не видит. По ее словам, это были ее методы воспитания непослушного ребенка.

«Женщина лупила девочку по малейшему поводу и унижала, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Своих детей она не трогала: по крайней мере, пока этот факт не установлен. Школьница видела, что ее отец души не чает в новой спутнице жизни, и ничего ему не говорила. Но со временем ее терпение лопнуло, и она рассказала об издевательствах над собой школьному педагогу».

Учителя сразу же забили тревогу. Они сообщили об издевательствах над ребенком блюстителям закона. Женщину не стали отправлять за решетку. Но если вина мачехи будет доказана в суде, то ей грозит до семи лет лишения свободы.