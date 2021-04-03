О чем поет «русская женщина» Манижа и зачем нам Евровидение. Колонка Иосифа Пригожина

Как музыкальный продюсер с большим опытом поделюсь с читателями ФАН своим мнением по поводу Манижи — певицы, которая будет представлять нашу страну на Евровидении с песней «Русская женщина», вызвавшей столько споров. Остановлюсь на нескольких аспектах этой проблемы.

Мое отношение к Евровидению

Скажу сразу, я отношусь к этому конкурсу достаточно скептически, в первую очередь из-за его политизированности. Вспомните [украинскую певицу] Джамалу, которая заняла первое место в Стокгольме на Евровидении-2016 с песней «1944». Но ведь это была именно политическая песня, которой, по правилам, вообще не место на этом конкурсе!

Второе, что меня не устраивает в Евровидении: по сути это конкурс фриков, а не музыки. Считаю, что песни для Евровидения должны играть в плейере у каждого человека, но этого, увы, почти никогда не происходит. Если говорить о тенденциях в музыке, то песни там идут вразрез с музыкальной модой сегодняшнего дня. Поэтому я не фанат этого конкурса и не поклонник его участников.

Нужно ли России стремиться на Евровидение

Тут есть несколько аспектов. Мы все время мечтаем, что, когда мы покорим Евровидение, нас немедленно узнает вся Европа. Это заблуждение и абсолютно ложный посыл. Этого просто не может быть. Если вы заметили, практически никто из участвовавших в Евровидении исполнителей не стал настоящей европейской звездой. Соответственно, чем дальше, тем больше теряется привлекательность этого конкурса для серьезных исполнителей.

Евровидение — это, скорее — давайте смотреть правде в глаза, — наша местная забава. Попасть на Евровидение — это промо артисту, который может рассчитывать на серьезный успех исключительно в рамках России и стран СНГ. Дальше — за эти рамки — его популярность вряд ли выйдет. То есть Евровидение — это «кузница кадров» для России и СНГ. Все. Точка. По большому счету участники Евровидения больше ни в одной стране не нужны. Исключения есть, но они очень и очень редки.

Манижа — «человеческое лицо» России?

Манижу в качестве представителя России на Евровидении выбирали руководители Первого канала. Во все эти голосования лично я не верю. Слишком хорошо помню, как однажды уже «выбрали» Приходько вместо Валерии.

(В 2009 году Россию на Евровидении представляла Анастасия Приходько, которая победила при голосовании в финале национального отборочного конкурса, обойдя певицу Валерию. Позже организаторов голосования обвиняли в многочисленных нарушениях. — Прим. ФАН).

Мы тогда с Валерией сделали потрясающий номер, вложили огромные деньги. Вообще считаю, что все эти голосования не бывают честными, как бы на меня ни обижались. Давайте смотреть правде в глаза.

Что касается Манижи — достойна ли она выступать? Достойна. Она настоящий музыкант. Слава богу, у нас хотя бы музыкантов стали посылать на Евровидение! У нее есть голос, за нее не стыдно. Что касается музыки, честно говоря, ее песню под названием «Русская женщина» я не понял. Может, в контексте Евровидения такая песня — это хорошо, но в контексте моего плейера, где песня должна крутиться, — это плохо.

Тем не менее все-таки она — музыкант, для нее это хороший шоу-кейс, хороший аванс для последующей раскрутки, и это здорово.

Правильный она исполнитель? Да! Правильно ли выбрана песня? Не знаю. Есть ли у нее шансы на победу? Не уверен.

Я против ксенофобии

Не могу не сказать о своем отношении к травле, которую устроили Маниже. Я не приемлю ксенофобию в любой форме. Давайте не забывать, что Россия — многонациональное государство, в котором не имеют право никого оскорблять по национальному признаку. Когда мы говорим о толерантности, мы говорим об уважении к национальности, языку, вероисповеданию, взглядам и так далее. Давайте об этом не забывать и не допускать в этих вопросах двойных стандартов.

Справка ФАН

Manizha (Манижа Сангин) — российская певица, уроженка Таджикистана, живет в Москве. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли от России по делам беженцев ООН. Благодаря победе в зрительском голосовании на Первом канале Манижа получила право представлять Россию на Евровидении-2021 с песней Russian Woman («Русская женщина»). И песня, и личность исполнительницы стали предметом горячих обсуждений, в том числе на политическом уровне.