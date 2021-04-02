В Барнауле задержан планировавший теракт мужчина. События дня. ФАН-ТВ

Путин провел встречу с главой РФПИ Дмитриевым
Президент России Владимир Путин заявил, что разработанная в РФ вакцина эффективна против всех известных вариантов коронавируса. Об этом глава государства упомянул на встрече с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.
«И она эффективна, насколько я понял из разговоров со специалистами, против всех известных до сих пор вариантов этого вируса», — отметил глава государства.
Дмитриев подтвердил слова президента, уточнив, что такой результат гарантируется благодаря тому, что во время вакцинации используется два различных укола.
«Мы считаем, что она лучше, чем другие вакцины, по отношению ко всем мутациям. Это доказано примером британской мутации и очень большого количества других. Поэтому мы считаем, что у нас одна из самых сильных в мире вакцин, в том числе против мутаций», — подчеркнул Дмитриев.
Также Дмитриев сообщил главе государства, что новые штаммы COVID-19 — это действительно большой вызов для человечества. Но Россия здесь тоже опережает большинство стран по точности тестирования и эффективности отечественных вакцин.
В аэропорту Сургута столкнулись два самолета
Следственный комитет проводит проверку по факту столкновения двух самолетов в аэропорту Сургута. Уральская транспортная прокуратура сообщает, что причиной столкновения мог стать срыв тормозной системы у самолета ATR-72. Надзорный орган проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Оба самолета получили механические повреждения. На момент столкновения пассажиры и члены экипажей на борту отсутствовали. Правоохранители уже осмотрели место происшествия, а также оба воздушных судна. Опрашиваются работники аэропорта, представители авиакомпаний, изымается техническая документация, выясняются точные причины и обстоятельства произошедшего.
В Барнауле задержали сторонника украинской националистической организации
В Барнауле сотрудники ФСБ задержали сторонника украинской националистической организации. Как отмечает ФСБ, задержанный готовил акции устрашения против мигрантов по заданию «куратора» с Украины. По данным ведомства, он собирался устроить подрыв мечети. В ходе обысков у задержанного изъяли взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки. В ФСБ отметили, что в начале марта молодому человеку было дано задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчета «куратору». Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Он признается в инкриминируемом преступлении.