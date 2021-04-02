В Барнауле задержан планировавший теракт мужчина. События дня. ФАН-ТВ

Путин провел встречу с главой РФПИ Дмитриевым

Президент России Владимир Путин заявил, что разработанная в РФ вакцина эффективна против всех известных вариантов коронавируса. Об этом глава государства упомянул на встрече с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

«И она эффективна, насколько я понял из разговоров со специалистами, против всех известных до сих пор вариантов этого вируса», — отметил глава государства.

Дмитриев подтвердил слова президента, уточнив, что такой результат гарантируется благодаря тому, что во время вакцинации используется два различных укола.

«Мы считаем, что она лучше, чем другие вакцины, по отношению ко всем мутациям. Это доказано примером британской мутации и очень большого количества других. Поэтому мы считаем, что у нас одна из самых сильных в мире вакцин, в том числе против мутаций», — подчеркнул Дмитриев.

Также Дмитриев сообщил главе государства, что новые штаммы COVID-19 — это действительно большой вызов для человечества. Но Россия здесь тоже опережает большинство стран по точности тестирования и эффективности отечественных вакцин.