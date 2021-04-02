Венесуэла нарастит производство бензина, армия Венесуэлы несет потери в Апуре

В секторе Эль-Рипиаль погибли двое военных, государственная нефтяная компания PDVSA планирует увеличить производство топлива в апреле, а в Пуэрто-Ордас нашли тело 13-летней девочки — об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

В Баринасе задержали наркокурьера

Боливарианская национальная гвардия (GNB) в пункте оказания помощи гражданам штата Баринас задержала мужчину, который перевозил 154 килограмма кокаина. Наркокурьер направлялся из штата Тачира в Нуэва-Эспарту. Кокаин был спрятан в коробках с яйцами.

Barinas | GNB detiene a hombre que transportaba más de 154 kilos de cocaína con destino a Nueva Esparta#2Abr https://t.co/plaFiARaF1 pic.twitter.com/EKJUnbJQmH — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 2, 2021

Убийство полицейского

Неизвестные расстреляли двух полицейских в районе Гуанипа Матос в Маракайбо. Об этом сообщили источники в соцсетях. В результате нападения один правоохранитель погиб на месте, его коллега находится в критическом состоянии. Преступники скрылись на мотоцикле, их разыскивают.

#1Abr #Zulia



Reportan un oficial del SIPEZ-CPBEZ muerto y uno herido en el Barrio Guanipa Matos de Maracaibo.#Preliminar Fallecido identificado como S/ Carlos Torres, su compañero O/J Eduardo Rojas en condición crítica, recibió 4 impactos de bala. pic.twitter.com/p87AEARlXK — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) April 2, 2021

Двое военных погибли в Апуре

Два военнослужащих армии Венесуэлы погибли, подорвавшись на мине в секторе Эль-Рипиаль в муниципалитете Паес штата Апуре. Боливарианская гвардия отчиталась о том, что на сегодняшний день в ходе боев с FARC уничтожены девять боевиков, еще 31 был схвачен. Военные также уничтожили девять баз, которые использовали партизаны из Колумбии.

El régimen de Nicolás Maduro confirmó la muerte de dos soldados de la Fuerza Armada de Venezuela que combaten contra la disidencia de las FARC https://t.co/XVu5yDYxDd — infobae (@infobae) April 1, 2021

Венесуэла с 21 марта проводит спецоперацию по уничтожению повстанцев из радикальной фракции группировки «Революционные Вооруженные силы Колумбии» (FARC) на юге штата Апуре.

С начала противостояния более 4,7 тыс. мирных граждан покинули территорию, где ведутся боевые действия. Многие из них перебрались в Колумбию и находятся там в статусе беженцев.

Восточная Венесуэла

Убийство ребенка

Полиция города Пуэрто-Ордас отчиталась, что в парке Качамай было обнаружено тело 13-летней девочки. Труп ребенка нашли местные жители. Девочка была убита ударом по голове. В преступлении подозревают 21-летнюю жительницу города: якобы между ней и ребенком произошла ссора. Расследование убийства продолжается.

Bolívar | Cadáver hallado en el Parque Cachamay corresponde a niña de 13 años ???? | #Regionales #DejenEntrarLasvacunas https://t.co/M36PFOVTMC — PDCTV.INFO (@Punto_deCorte) April 2, 2021

Нарушителей карантина отправили на кладбище

В городе Упате в штате Боливар нарушителей карантина заставили убирать городское кладбище. Такая мера применялась для всех, кто ходил без маски или устраивал тайные вечеринки.

Las personas que fueron retenidas por estar en fiestas, matine y otras fiestas no permitidas realizaron servicios comunitario en el Cementerio General de Upata, así lo informó la Alcaldesa del municipio Piar, @tatachavista. #Bolívar #CuidateDeLaCovid19 pic.twitter.com/rOOjxGEA1J — Keyser Santamaria Gragirena (@KeySantamariaG) March 30, 2021

Политика

США следит за конфликтом на границе Венесуэлы и Колумбии

Издание Monitoreamos со ссылкой на свои источники сообщило, что администрация президента США Джозефа Байдена внимательно следит за конфликтом между венесуэльской армией и радикальной частью группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC). В Госдепе общаются с представителями Колумбии и планируют оказать гуманитарную помощь венесуэльским беженцам.

#2Abr | Estados Unidos vigila de cerca el conflicto armado en la frontera entre Venezuela y Colombia https://t.co/8CorCxxhpo — El Nacional (@ElNacionalWeb) April 2, 2021

Экономика

PDVSA планирует увеличить производство топлива в апреле

Венесуэльская государственная компания PDVSA планирует усилить производство топлива в апреле, когда она перезапустит ключевые перерабатывающие заводы в Пуэрто-ла-Крус и Эль-Палито. По прогнозам, производство бензина увеличится до 65 тыс. баррелей в день, дизельного топлива — до 80 тыс. баррелей в сутки.

Pdvsa planea incrementar la producción de combustible en abril https://t.co/pmbVWcwCsX — El Nacional (@ElNacionalWeb) April 1, 2021

Гуманитарные вопросы

На 2 апреля в Венесуэле зарегистрирована 161 тыс. случаев заражения COVID-19. За сутки число заболевших возросло до 1,2 тыс. человек. С начала пандемии погибло 1,6 тыс. человек. За день зафиксировано 13 случаев.