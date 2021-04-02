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Латинская Америка

Венесуэла нарастит производство бензина, армия Венесуэлы несет потери в Апуре

PDVSA планирует увеличить производство бензина и новые потери FANB

В секторе Эль-Рипиаль погибли двое военных, государственная нефтяная компания PDVSA планирует увеличить производство топлива в апреле, а в Пуэрто-Ордас нашли тело 13-летней девочки — об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Карта событий в Венесуэле

Западная Венесуэла

В Баринасе задержали наркокурьера

Боливарианская национальная гвардия (GNB) в пункте оказания помощи гражданам штата Баринас задержала мужчину, который перевозил 154 килограмма кокаина. Наркокурьер направлялся из штата Тачира в Нуэва-Эспарту. Кокаин был спрятан в коробках с яйцами.

Убийство полицейского

Неизвестные расстреляли двух полицейских в районе Гуанипа Матос в Маракайбо. Об этом сообщили источники в соцсетях. В результате нападения один правоохранитель погиб на месте, его коллега находится в критическом состоянии. Преступники скрылись на мотоцикле, их разыскивают.

Двое военных погибли в Апуре

Два военнослужащих армии Венесуэлы погибли, подорвавшись на мине в секторе Эль-Рипиаль в муниципалитете Паес штата Апуре. Боливарианская гвардия отчиталась о том, что на сегодняшний день в ходе боев с FARC уничтожены девять боевиков, еще 31 был схвачен. Военные также уничтожили девять баз, которые использовали партизаны из Колумбии.

Венесуэла с 21 марта проводит спецоперацию по уничтожению повстанцев из радикальной фракции группировки «Революционные Вооруженные силы Колумбии» (FARC) на юге штата Апуре.

С начала противостояния более 4,7 тыс. мирных граждан покинули территорию, где ведутся боевые действия. Многие из них перебрались в Колумбию и находятся там в статусе беженцев.

Восточная Венесуэла

Убийство ребенка

Полиция города Пуэрто-Ордас отчиталась, что в парке Качамай было обнаружено тело 13-летней девочки. Труп ребенка нашли местные жители. Девочка была убита ударом по голове. В преступлении подозревают 21-летнюю жительницу города: якобы между ней и ребенком произошла ссора. Расследование убийства продолжается.

Нарушителей карантина отправили на кладбище

В городе Упате в штате Боливар нарушителей карантина заставили убирать городское кладбище. Такая мера применялась для всех, кто ходил без маски или устраивал тайные вечеринки.

Политика

США следит за конфликтом на границе Венесуэлы и Колумбии

Издание Monitoreamos со ссылкой на свои источники сообщило, что администрация президента США Джозефа Байдена внимательно следит за конфликтом между венесуэльской армией и радикальной частью группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC). В Госдепе общаются с представителями Колумбии и планируют оказать гуманитарную помощь венесуэльским беженцам.

Экономика

PDVSA планирует увеличить производство топлива в апреле

Венесуэльская государственная компания PDVSA планирует усилить производство топлива в апреле, когда она перезапустит ключевые перерабатывающие заводы в Пуэрто-ла-Крус и Эль-Палито. По прогнозам, производство бензина увеличится до 65 тыс. баррелей в день, дизельного топлива — до 80 тыс. баррелей в сутки.

Гуманитарные вопросы

На 2 апреля в Венесуэле зарегистрирована 161 тыс. случаев заражения COVID-19. За сутки число заболевших возросло до 1,2 тыс. человек. С начала пандемии погибло 1,6 тыс. человек. За день зафиксировано 13 случаев.

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