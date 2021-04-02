Военные эксперты высмеяли новую попытку Пентагона сделать армию США непобедимой

Военное ведомство США заключило контракт с компанией Microsoft на поставку в войска более 120 тысяч комплектов военной модификации очков виртуальной реальности. Общая сумма контракта составила почти 22 млрд долларов.

Российские военные эксперты рассказали ФАН, почему современное устройство может обеспечить Америке победу разве что в виртуальных войнах.

Розовые виртуальные очки для Пентагона

Пентагон намерен пополнить копилку своих побед — теперь уже в виртуальных войнах. А как еще объяснить налогоплательщикам катастрофически раздутый военный бюджет, когда за последние 20 лет на реальных полях сражений в Ираке, Сирии и Афганистане американским военным не удалось добиться хоть каких-нибудь успехов? Другое дело — виртуальное пространство, вот где простор для буйных фантазий пентагоновских генералов!

Правда, они забывают, что виртуальный бой и реальный — две совершенно разные реальности, заявил ФАН военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Одно дело, когда вы в виртуальной реальности сражаетесь с виртуальным противником, который вас может только виртуально убить, а другое дело — условия реального боя, когда у вас автомат в руках с боевыми патронами, в вас стреляют, вам нужно не просто выжить, а выполнить боевую задачу — и это абсолютно две разные реальности», — считает военный эксперт.

Виртуальные бои в военном ведомстве США решили начать еще три года назад, когда Пентагон заключил с Microsoft первый — почти на полмиллиарда долларов — контракт на разработку проекта «Integrated Visual Augmentation System (IVAS)» — интегрированной системы улучшенного визуального слежения.

Разработчики, помимо программных продуктов, обещали американским военным создать так называемые «очки дополнительной реальности» HoloLens 2. Как подчеркнули в Пентагоне, этот девайс поможет его солдатам в реальном бою улучшить «летальность, мобильность и ситуационную осведомленность». Вот только изделие компании Microsoft даже в виртуальных войнах — союзник ненадежный, уверен специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

«Следует обратить внимание на то, что это устройство фирмы Microsoft. Все уже привыкли, что устройства этой фирмы ломаются, глючат. Поэтому выражаю некий скепсис по поводу этого военного изделия, сложившийся у меня из опыта работы с этой компанией», — объясняет эксперт.

Любой каприз за ваши деньги

К хорошо знакомым всем игроманам очкам виртуальной реальности в Microsoft решили прикрутить прибор ночного видения, тепловизор, электронный прицел для оружия, да еще и навестить пару-тройку датчиков для контроля сердечного ритма, дыхания и контузии солдата. И все это разместить на шлеме бойца. Вот только в компании не учли, что такая глубокая модернизация превратила защитный шлем в смертельно опасный девайс. Для его владельца.

«Главное требование к шлему солдата — шлем не должен быть перегружен. Лишний его вес опасен для солдата, ведь он действует в условиях, когда возможны удары, падения — и есть опасность сломать шею, обладая такой тяжестью на голове», — убежден Литовкин.

Что не годится для реального боя, хорошо для боя виртуального, решили в Пентагоне. Чудесное превращение американских солдат в непобедимых воинов киберпространства настолько понравилось военным аналитикам генштаба США, что они решили заказать новый девайс каждому десятому бойцу. Об этом на днях заявил ведущий сотрудник этой компании Алекс Кипман.

«Мы ценим партнерство с армией США и благодарны за их неизменное доверие к переходу IVAS от быстрого прототипирования к быстрому внедрению. Мы надеемся на развитие этого успешного партнерства с представителями армии США», — сообщил он на странице официального сайта Microsoft.

Общая сумма сделки составила почти 22 млрд долларов. За эти деньги Пентагон к 2028 году должен получить порядка 120 тысяч очков дополнительной реальности HoloLens 2 плюс облачные сервисы для обслуживания этих устройств. И если три года назад разработчики все-таки на первое место ставили обучение солдат тактике ведения, пусть виртуального, но все же боя, то теперь в Microsoft отдали предпочтение использованию новинки в реальном бою.

«Устройство сделает солдат армии США более эффективными на поле боя, обеспечит их безопасность. Программа предоставит повышенную ситуационную осведомленность, позволяя обмениваться информацией и принимать решения в реальных сценариях боя», — считает Кипман.

Бесполезный набор микросхем

Подобные компьютерные устройства хороши только тогда, когда их владельцы сражаются с менее технически оснащенным противником. Желательно, чтобы он был вооружен кремневыми ружьями конца XIX века, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский. Вот тогда американские киборги, возможно, смогут одержать какие-либо значимые победы.

В Microsoft не понимают одного — реалий современного боя, утверждает собеседник ФАН.

«Большой минус этих устройств — большая уязвимость на поле боя. В условиях, где враг не имеет высокотехнологичного оружия, такой шлем можно использовать, — соглашается Мураховский. — Если же противник применит радиоэлектронные средства борьбы, если противник обладает боеприпасами, генерирующими мощный электромагнитный импульс, то это все суперсовременное накроется медным тазом».

Сделать столь грозные шлемы простым набором бесполезных микросхем можно еще и до начала боя, считает Андрей Масалович. Компьютерные хакеры проявили интерес к этому детищу Microsoft сразу же, как только компания заявила о его создании. И взломщики быстро нашли слабые места этого девайса, утверждает эксперт.

«Можно повлиять на его коммуникацию и заставить его ослепнуть или подменить ему картинку. Можно дождаться апгрейда и под видом обновления занести туда все что угодно — и получить в итоге черта с ногами. Правдами и неправдами получить образец этого устройства и, поработав над ним, найти его уязвимость. Поверьте, неуязвимых устройств не бывает», — объяснил собеседник ФАН.

К тому же, уязвимые места виртуальной системы могут выложить в широкий доступ и сами разработчики этого устройства. Все дело в том, что команда программистов выступила против его использования в военных целях. Руководство Microsoft тут же разорвало контракт с командой. В ответ программисты пообещали раскрыть уязвимые места всей системы.

Возможно, что выделенные на новую виртуальную игрушку 22 млрд долларов окажутся очередным провалом Пентагона. Впрочем, американскому военному ведомству к этому не привыкать. Хотя, с другой стороны, никто не мешает американским генералам заявить, что благодаря виртуальным шлемам им удалось выиграть ряд ключевых сражений в виртуальных войнах, объявить США гегемоном в виртуальном мире и проколоть свои мундиры для виртуальных орденов.