ФАН представляет претендентов на победу в номинации «Спорт»

ФАН публикует шорт-лист соискателей премии «Хорошие новости России» в номинации «Спорт». В этом разделе представлены авторы, чьи материалы знакомят читателей с достижениями не только профессиональных спортсменов, но и людей, для которых спорт стал частью жизни. Победитель номинации будет определен по результатам онлайн-голосования. Автор, получивший наибольшее количество симпатий от читателей, станет лауреатом премии. Читательское голосование продлится до 14 апреля включительно, а уже 16 апреля имя лауреата будет опубликовано на сайте Федерального агентства новостей.

На победу в номинации «Спорт» претендуют:

Тамерлан Мусаидов, журналист сетевого издания «Дагестанская правда». На суд читателей представлена статья «И грузовик бывает спортсменом». Она посвящена гонкам ралли-рейд как перспективному виду спорта в Дагестане. Республика богата азартными людьми и подходящими условиями, чтобы провести соревнования не хуже, чем в Астраханской области, где подобные состязания проходят регулярно.

Матвей Мельников, корреспондент телеканала «Каскад». Его репортаж «Знакомство с фехтованием» посвящен мастер-классу по паралимпийскому виду спорта, который организовала многократная чемпионка мира и Европы Юлия Майя. Занятия прошли в новом спортзале на стадионе «Калининград». Спортсменка наглядно показала, чем отличаются сабли, шпаги и рапиры. Она поделилась своим жизненным опытом с ребятами, у которых поражен опорно-двигательный аппарат. Журналист узнал, как не сдаваться и идти к победе.

Ленера Аралбаева, журналист МБУ «Баймак ТВ». На победу претендует ее репортаж «Республиканские соревнования среди юных боксеров в Баймаке». Впервые с начала пандемии в физкультурно-оздоровительном комплексе «Богатырь» прошли республиканские соревнования среди юных боксеров. За событием на ринге наблюдала съемочная группа «Баймак ТВ». В первенстве Республики Башкортостан по боксу приняли участие более 80 спортсменов.

Оксана Бирюкова, журналист и писатель. Отбор на соискание премии прошла ее публикация в газете «Казанские ведомости». Материал «Казанец Андрей Солодовников каждый день пробегает 21 км» посвящен 52-летнему любителю бега, чья цель — побить мировой рекорд, пробежав 188 ежедневных полумарафонов. В любую погоду мужчина выходит из дома и доказывает самому себе, что недостижимых целей нет. Позади уже более 110 дней личного челленджа. С высокой долей вероятности результат будет зафиксирован в Книге рекордов России.

Денис Рыбаков, корреспондент интернет-издания «Красный Север». Публикация автора «Физруку из Салехарда не засчитали рекорд по чеканке мяча, но это его только раззадорило» знакомит читателей с удивительным человеком, который готовится побить национальный рекорд по продолжительной чеканке футбольного мяча. Пока рекордом считают достижение жителя Новосибирска, установленное летом 2018 года — 3 часа 35 минут 11 секунд. При этом ямальскому физруку уже дважды удалось продержаться с мячом намного дольше сибиряка.

Алексей Корольков, журналист газеты «Тамбовская жизнь». На суд читателей представлен репортаж «К вершине из пропасти на ручном управлении». Свою публикацию автор посвятил Константину Манцеву, который, став инвалидом в зрелом возрасте, не пал духом, а выбрал путь профессионального пауэрлифтера. Ему под 50, а он ставит рекорды! Лишившись обеих ног, герой публикации был на краю гибели, но спасением стало спортивное увлечение, которое помогло не только выжить, но и забраться на вершину Олимпа.

Арина Шевченко, сотрудник газеты «Амурская правда». В финал пробился материал автора «Вперед и вверх: преподаватель БГПУ проложил оздоровительный маршрут для лыжников и туристов». Несколько лет назад Эдуард Маканников проложил тропу здоровья для туристов всего в 12 километрах от областного центра. Амурчанин уверен: чтобы качественно отдохнуть, необязательно далеко ехать. Как, не выезжая из города, бесплатно отправиться в полноценный поход, сколько шагов в день должен проходить человек, чтобы сохранить здоровье, — опытным путем выяснили корреспонденты «Амурской правды».

Сергей Банных, корреспондент интернет-ресурса «Липецкая спортивная газета». Статья «Кристина Королёва: «Думала, в Липецке жить не буду! Но от судьбы не уйдешь» знакомит читателей с успехом липецкой прыгуньи в высоту. В феврале она стала серебряным призером чемпионата страны, а месяцем ранее установила личный рекорд — 1 метр 93 сантиметра.

Татьяна Баронская, журналист ИА Nord-News. Публикация «Определен победитель в гонках на оленьих упряжках в Ловозере» посвящена соревнованиям, которые прошли в День оленевода. Помимо зрелищных заездов, для спортсменов и любителей в этот день состоялись лыжные гонки, а для гостей праздника выступили фольклорные коллективы коренных народов Севера. Также мастера декоративно-прикладного искусства организовали выставку-ярмарку изделий ручного труда.

Руслан Трещалин, автор интернет-журнала «Борщ». Статья «Бассейн, спальни, два спортзала. Какой будет новая школа в Коврове» рассказывает, на что готовы потратить власти почти миллиард рублей. По проекту, учебное заведение будет состоять из шести соединенных зданий разной этажности и рассчитано на 1100 учеников — это 44 класса по 25 человек. В школе будет два спортивных зала, библиотечно-информационный центр, отдельное помещение для выставок, а также бассейн шириной 25 на 11 метров, с душевыми, раздевальными и комнатами инструктора.

Напоминаем, что премия «Хорошие новости России» учреждена для поддержки региональных журналистов и работников СМИ, продвигающих позитивные новости о событиях в нашей стране. Каждый лауреат премии получит памятный диплом, денежный приз в размере 100 000 рублей и приглашение на церемонию вручения, которая состоится 30 апреля в Санкт-Петербурге. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 8 900 621 60 33 или адресовать на почту goodrussia@riafan.ru.