Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Москва, 2 апреля. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. Также они обсудили двустороннюю повестку и вопрос борьбы с коронавирусом.

Ранее Лукашенко рассказал о подробностях переговоров с Владимиром Путиным. По его словам, в ходе встречи в Сочи были подвергнуты ревизии почти все аспекты белорусско-российских отношений.