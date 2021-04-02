Сотрудники МЧС спасли четырех человек из горящего дома в Новокузнецке

Кемерово, 2 апреля. Пламя, разыгравшееся на площади 18 квадратных метров, удалось потушить пожарным. Из горящего здания были успешно эвакуированы люди.

Огонь разгорелся ранним утром в многоквартирном доме на Белградской улице в Новокузнецке. Местная жительница сообщила о случившемся в МЧС.

Когда пожарная бригада прибыла на место происшествия, то специалисты обнаружили, что из подъезда идет слабый дым. Сотрудники экстренных служб сразу же приступили к разведке и спасли четырех человек, их эвакуировали со второго и третьего этажей. Помощь медиков никому не потребовалась.

Еще один пожар, который разгорелся на площади 400 квадратных метров, локализовали в промзоне в Москве, сообщил ФАН.