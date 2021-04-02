Кот осадил украинского политолога Вакарова в эфире «Время покажет» в ходе обсуждения ДНР

Москва, 2 апреля. Общественный деятель Юрий Кот вступил в перепалку с украинским политологом Василием Вакаровым при обсуждении Донбасса в передаче «Время покажет».

Серьезная перепалка произошла в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, где гости студии обсуждали ситуацию вокруг Донбасса. Общественный деятель Юрий Кот резко раскритиковал украинского политолога Василия Вакарова. Последний заявил, что недавно на линии соприкосновения были убиты четверо солдат ВСУ.

Кот перебил Вакарова и отметил, что военные подорвались на своих же минах, и напомнил, что никто не вспоминал про донецкого пенсионера, который был убит украинским снайпером.

«Почему вы не рассказываете, как ваш снайпер убил недавно мужчину в Донбассе? Зачем вы врете про смерти военных! Чем больше вы будете врать, тем жестче вы получите по шее от ребят из Донбасса», — разозлился Кот.

После этого он предоставил гостям студии письмо, которое написали бойцы ополчения ЛНР. В письме было указано, что жители донбасских республик ждут наступления, чтобы «гнать украинскую армию до Львова».

Новый виток скандал в передаче получил после того, как ведущий Артем Шейнин заметил, что Киев так и не понял, что ждет украинские войска в случае наступления.

Ранее политический социолог и автор доктрины «Русский Донбасс» Сергей Баранов заключил, что НАТО не вмешается в конфликт в Донбассе, однако целиком такие риски исключать нельзя.