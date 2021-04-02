Ставропольские компании поставили в Британию товары на 1,3 млн долларов

Ставрополь, 2 апреля. Ставропольский край в 2020 году экспортировал в Великобританию товары на 1,3 млн долларов. Наибольшую долю поставок в Соединенное Королевство составило механическое оборудование.

Это стало известно в процессе встречи торгового представителя России в Великобритании Бориса Абрамова с предпринимателями Ставропольского края.

Региональные производители по итогам 2020 года отправили в Британию механических устройств и оборудования на 875 тысяч долларов. Помимо этого, местные компании экспортировали алюминий, органические химические соединения, детские игрушки и спортивный инвентарь, сообщает pobeda26.ru.

Британия традиционно славится своим промышленным производством, а технологии и разработки компаний королевства позволяют им выйти на мировой уровень, отметило Министерство экономического развития Ставрополья. В большинстве сфер ставропольские компании обладают потенциалом для продуктивного сотрудничества с европейскими партнерами, отметили в ведомстве.

Высокий рост экспорта высокотехнологичных товаров в 2020 году был также зафиксирован в Москве. По данным Московского экспортного центра (МЭЦ), за прошлый год поставки такой продукции из столицы увеличились на 44%.