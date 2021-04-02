Психолог объяснил россиянам, как правильно отдыхать от работы в отпуске

Москва, 2 апреля. Большинство россиян продолжают выполнять свою работу даже во время отпуска. Об этом говорят результаты опроса, проведенного одной из российских компаний.

Около четверти опрошенных вынуждены работать на отдыхе по просьбе руководства. Еще две трети россиян заявили, что ощущают вину за то, что недоработали, или опасаются быть уволенными. Поэтому они продолжают даже в отпуске проверять почту и сообщения.

Бизнес-психолог Ольга Кускова поделилась в интервью «Радио 1» советами о том, как провести полноценный отпуск и отдохнуть от работы.

По словам специалиста, уходя в отпуск, следует четко представлять себе, для чего он нужен. У работающего человека задействованы все ресурсы, он тратит на выполнение производственных задач огромное количество энергии.

«И когда-та ваше тело скажет: стоп, я больше не готово работать. Оно начнет болеть. Чтобы этого не произошло, вы должны дать себе четкую установку: я иду в отпуск, чтобы восполнить свои энергетические ресурсы», – рассказала Кускова.

Психолог также отметила необходимость отказа от привычки поминутно проверять телефон во время отпуска. Кроме того, она посоветовала бизнесменам, которым необходимо контролировать свое дело, организовать четкий график работы, выделив время по полчаса дважды в день на проверку почты.

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