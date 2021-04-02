Глава СОМБ: российские инструкторы обеспечили высокую боеспособность армии ЦАР



Москва, 2 апреля. Российские инструкторы обеспечили подготовку личного состава национальной армии ЦАР и повысили ее боеспособность. Впоследствии ВС республики успешно отбили атаки боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Об этом во время заседания Африканского клуба заявил глава «Содружества офицеров за мировую безопасность» (СОМБ) Александр Иванов. Он рассказал, что 25 февраля присутствовал в ЦАР и общался с министром безопасности Анри Лингисара.

«Министр очень благодарил инструкторов, которые за короткий срок подготовили вооруженные силы. Они с успехом ведут боевые действия и наносят урон всем боевикам, которые позорно бегут с поля боя».

Иванов отметил, что изначально в африканской стране присутствовали только 175 инструкторов. Однако в декабре прошлого года «Коалиция» во главе с опальным экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе попыталась устроить государственный переворот.

«Когда начался разгул бандформирований, горели дома, а боевики грабили мирное население и насиловали женщин, президент Туадера обратился к российской стороне с просьбой выделить дополнительных специалистов», — напомнил глава СОМБ.

С разрешения Совета Безопасности ООН Россия направила еще 300 человек. Инструкторы занимаются исключительно подготовкой Вооруженных сил Центральноафриканской Республики.

Иванов подчеркнул, что они не являются военнослужащими и не принимают участие в боевых действиях. Их основная задача — обучение личного состава ВС республики. По словам представителя «Содружества офицеров за мировую безопасность», россияне хорошо справляются с работой, а уровень боеспособности армии ЦАР значительно возрос.