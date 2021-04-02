Пятый генерал отправился в тюрьму за участие в госперевороте 2019 года в Боливии

Ла-Пас, 2 апреля. Суд в Ла-Пасе отправил в тюрьму генерала Вооруженных сил Боливии Луиса Вальверде Ферруфино. Его считают причастным к массовому убийству протестующих около газового завода в Сенкате во время государственного переворота в ноябре 2019 года, сообщает El Deber.

Генерал Вальверде отправился под арест на шесть месяцев. Он стал пятым высокопоставленным военным, оказавшимся в тюрьме из-за связи с временным президентом Жанин Аньес и убийствам в Сакабе и Сенкате.

17 ноября 2019 года пришедшая к власти Аньес назначила Вальверде временным директором Национального агентства по углеводородам (ANH) Боливии.

#ÚLTIMO

La presidenta Jeanina Áñez posesionó a Luis Fernando Valverde Ferrufino como director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (@ANHBOLIVIA), en un acto realizado en el Palacio de Gobierno. pic.twitter.com/ZKNLqjKTiQ — Periódico Bolivia (@Bolivia_bol) November 17, 2019

Через два произошла бойня у Сенкаты, в которой погибли десять и получил ранения 31 протестующий сторонник партии «Движение к социализму» (MAS) — на демонстрации они поддерживали свергнутого и вынужденного бежать из страны президента Эво Моралеса.

Как отметил суд, к моменту своего назначения временным директором ANH генерал Вальверде находился в отставке. Однако 19 ноября он надел свою форму и вместе с генералом Франко Суаресом координировал захват и оборону газового завода в Сенкате. Документы, представленные обвинением, говорят о том, что именно эти два генерала отдавали приказы подразделениям боливийской армии, которые применили боевое оружие при разгоне протестующих. Вальверде Ферруфино отправили в тюрьму «Эль-Абра» в Кочабамбе.

Как отмечает El Deber, Вальверде стал пятым генералом, попавшим под суд за деятельное участие в госперевороте против Эво Моралеса. В тюрьме находятся генерал Франко Суарес, командовавший обороной в Сенкате, генерал Альфредо Куэльяр, командовавший гарнизоном Кочабамбы, который был арестован за причастность к резне в Сакабе, бывшие командующие армией и ВМС генерал Пастор Мендиета Ферруфино и адмирал Флавио Арсе Сан-Мартин, которых обвиняют в измене, терроризме и заговоре с целью госпереворота. Последние двое входил в верховное командование ВС Боливии, которое 10 ноября 2019 года «предложило» Эво Моралесу отречься, «чтобы успокоить страну».

В настоящее время в Боливии развернут масштабный процесс против участников свержения Эво Моралеса. Соединенные Штаты и ряд других стран обвинили правящую партию Боливии MAS в политическом преследовании оппонентов. В ходе госпереворота США первыми поддержали свержение Моралеса из-за якобы недостоверных с точки зрения статистики результатов подсчета голосов на президентских выборах.

Экс-президенту Жанин Аньес предъявлен целый ряд обвинений, в том числе из-за кредита, который она «преступно» взяла кредит у Международного валютного фонда, временно занимая пост главы государства, давлении на инакомыслящих и финансовых махинациях.