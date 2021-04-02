Дети Жасмин попозировали на камеру в обнимку с Аллой Пугачевой

Москва, 2 апреля. Дети певицы Жасмин — дочка Маргарита и сын Мирон, хорошо повеселились на дне рождения наследницы Кристины Орбакайте. Сама артистка прийти на праздник не смогла.

В семье Кристины Орбакайте 30 марта наступил особенный день. Дочке певицы Клавдии исполнилось девять лет. В честь такого события звезда закатила грандиозную вечеринку в одном из банкетных залов Москвы. На мероприятие пришло много родных и друзей именинницы. Конечно же поздравить внучку захотела и Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным. Супруги привели также детей Лизу и Гарри.

Певица Жасмин сама не смогла присутствовать на вечеринке, но ее дети: дочка Маргарита и сын Мирон повеселились на празднике от души и провели вечер с именинницей, а также наследниками Примадонны. В своем Instagram-аккаунте Жасмин опубликовала снимок, на котором Маргарита и Мирон позируют в обнимку с Пугачевой.

«Пока мама на гастролях, Маргариточка и Мирон пошли на день рождения Клавочки Земцовой, вернулись в восторге, даже мне стало жалко, что меня с ними не было! Кристина, спасибо тебе за праздник для деток, и еще раз с днем рождения дочки!», — написала артистка в соцсети.

В комментариях подписки Жасмин с иронией отметили, что дети в отсутствии мамы совсем не скучали и даже нашли себе великолепную компанию — Аллу Пугачеву. Они также отметили прекрасный образ Примадонны в стиле total black, который ее очень освежил.

«Борисовна эталон красоты! Была, есть, и будет!»; «Легенда! Детям будет, что вспомнить!»; «Маргарита очень радостная в кадре. Видимо очень хотела сфотографироваться!» — написали фолловеры.

На дне рождения внучки Примадонна отечественной эстрады похвасталась не только модным нарядом, но и новой молодежной стрижкой с рваными прядками.