ФАН публикует имена претендентов на победу в номинации «Экономика страны или региона»

ФАН готов огласить имена соискателей премии «Хорошие новости России» в номинации «Экономика страны или региона». Ниже представлен шорт-лист из десяти претендентов, чьи материалы посвящены реализации экономических проектов, успешным предпринимателям, производствам и развитию различных регионов нашей страны. В течение следующих двенадцати дней читателям с помощью онлайн-голосования предстоит выбрать победителя номинации. Голосование завершится 14 апреля. Лауреатом премии и обладателем денежного поощрения в размере 100 000 рублей станет автор, набравший наибольшее количество читательских голосов. Имя счастливчика будет опубликовано на сайте Федерального агентства новостей 16 апреля.

На звание лучшего в номинации «Экономика страны или региона» претендуют:

Андрей Бакеев, корреспондент делового журнала «Эксперт Юг». Статья «Дело на 23 млрд: крупнейший в России ветропарк заработал на Ставрополье» рассказывает о Кочубеевской ВЭС, чья мощность составляет 210 МВт. Станция уже приступила к поставкам энергии на оптовый рынок России. Ежегодно она будет вырабатывать 496,7 млн кВт/ч, что позволит стабильно обеспечивать электричеством, такой город, как, например, Ставрополь.

Юрий Банько, автор сайта «Арктик ТВ». На премию номинирована статья «Нас не догонишь… В Арктике». Публикация рассказывает историю развития ключевого транспортного коридора «Северного морского пути». От первых экспедиций до нынешних дней и будущих планов — все это можно узнать, прочитав статью журналиста, который с темой Арктики связан уже почти четверть века. За это время ему довелось побывать на самоподъемных буровых установках «Амазон», «Арктическая» и МЛСП «Приразломная». Также журналист ходил на атомном ледоколе «Арктика» на остров Диксон.

Людмила Кривошеева, журналист газеты «Волховские огни». Публикация «РОСТР»: закладка киля траулера – новый виток в развитии» рассказывает, как за два года существования на ладожской земле «РОСТР» из инжиниринговой компании превратился в судостроительный завод. И очередным доказательством успешной работы стал полученный от ООО «Мурманфишпродактс» заказ на строительство нового рыболовного судна. Подписание контракта на поставку судна рыболовной компании в рамках государственной программы развития судостроения до 2030 года — значимое событие не только для судостроительного завода, но и для Волховского района в целом.

Ксения Габышева, корреспондент интернет-издания News.Ykt.Ru. Материал автора «Налог для самозанятых: опыт первопроходцев и меры поддержки» знакомит читателей с успешным опытом предпринимателей, перешедших в формат самозанятых. Напомним, с 1 июля 2020 года в России действует налог на профессиональный доход. Журналист News.Ykt.Ru пообщалась с самозанятыми и узнала, какой вклад они внесли в бюджет республики.

Марина Ухабова, сотрудник газеты «Нижегородская правда». На суд читателей представлена ее публикация «От челноков до драйверов: как поменялся образ предпринимателя за 30 лет». Корреспондент разбиралась, кто они — предприниматели прошлого и настоящего? Ведь сложно представить, чтобы 30 лет назад представителей малого бизнеса называли драйверами экономики. Но последние годы число тех, кто относится к представителям бизнеса хорошо, стабильно растет. А государство занимается популяризацией этого вида деятельности. Но перемены произошли не только в отношении общества. Изменились и сами представители бизнеса.

Юрий Безбородых, журналист телеканала «Первый Тульский». Материал «Под Тулой круглогодично начнут выращивать землянику» посвящен молодому хозяйству под Белевом. Фермеры уже подготовили 3,5 тысячи саженцев, поэтому свежая земляника тоннами с весны и до первых заморозков — это реальность. Раздвинуть климатические границы помогли современные биотехнологии. Это и управление погодой, и продвинутая система питания, и даже хищный клещ.

Татьяна Слипченко, корреспондент газеты «Ставропольская правда». За победу борется материал «Сельхозпредприятия предгорья: мультиягодный агропарк, форелевый завод и «чистые пруды» кроликов», рассказывающий, чем богата земля Предгорья. Предгорный муниципальный округ — один из активных в крае по привлечению инвестиций в АПК и сферу переработки. В агропромышленный комплекс округа входят 47 сельскохозяйственных организаций и более 300 крестьянских хозяйств. Динамичному развитию отрасли способствовала эффективность оказанной государственной поддержки в рамках краевой программы «Развитие сельского хозяйства».

Сергей Петров, сотрудник ИА «ДОН 24». Отбор прошла публикация «Директор завода из Волгодонска рассказал о внедрении бережливых технологий». Из интервью с директором завода «Полесье», выпускающим оборудование для энергетики, нефтегазового комплекса, металлургии и других отраслей промышленности, читатели узнают, как удалось сократить вдвое время выполнения производственных процессов и повысить эффективность технологического цикла на 30%.

Алина Полонникова, журналист интернет-редакции ИД «Советская Сибирь». В материале «Крупнейший хаб Почты России в Новосибирске: 1,5 млн посылок в сутки» автор рассказывает, как устроен крупнейший логистический центр Почты России в Сибири. Работу огромных ленточных конвейеров обеспечивают 200–300 человек в смене. Большая часть обрабатываемых отправлений приходится на корреспонденцию и мелкие посылки из-за рубежа, в основном из популярных интернет-магазинов.

Евгения Планкина, корреспондент РИА Томск. Публикация «Срезать ДО: как томичи делают микробизнес на микрозелени» посвящена удивительной супружеской паре из Томска, которая использовала период пандемии как толчок для развития бизнеса: они стали выращивать любимую ими полезную микрозелень и надеются, что горожане распробуют их продукцию. О том, как растениеводство на домашнем подоконнике превратилось в бизнес, можно узнать, прочитав статью автора.

Редакция ФАН желает удачи номинантам премии «Хорошие новости России» и напоминает, что основная задача проекта — поддержка талантливых региональных журналистов и блогеров, которые посвятили свои материалы позитивным событиям, происходящим в нашей стране. После подведения итогов лауреаты премии будут приглашены 30 апреля в Санкт-Петербург на торжественную церемонию вручения премии.

