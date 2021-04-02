Ответчики по иску Пригожина не стали оспаривать причастность к распространению клеветы

Санкт-Петербург, 2 апреля. Юридическая служба компании «Конкорд» подала очередную апелляционную жалобу в Мосгорсуд по делу о клевете в адрес бизнесмена Евгения Пригожина.

Юристы компании «Конкорд» не согласились с решением Савеловского районного суда по иску предпринимателя Пригожина к журналисту Максиму Шевченко, администратору ресурса «Довод» Илье Косыгину и Limited liability company (SIA) Medusa Project.

«Отметим, что на процессе ответчики не отрицали ни порочащий характер оспариваемых сведений, ни факт их распространения. Суд же посчитал, что распространяемые недостоверные сведения, имеющие оскорбительный характер, не являются негативными для читателей и не имеют достаточного информационного значения», — сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

В апелляционной жалобе указаны все основания, которые свидетельствуют, что решение Савеловского районного суда является незаконным и необоснованным.

Ранее Евгений Пригожин подал жалобу на решение суда по иску к Шевченко о защите чести, достоинства и деловой репутации за распространение оскорблений на YouTube-канале. Во время заседания сам Шевченко отказался от своих заявлений.