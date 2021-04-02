Колкая шутка Норкина о Моргенштерне вызвала дикий смех в студии

Москва, 2 апреля. Участники передачи «Место встречи» обсудили 2 апреля интересную проблему. Речь зашла о нежелании многих людей взрослеть и брать на себя какую-либо ответственность.

Гости студии рассуждали, почему некоторые взрослые ведут себя как дети: тратят большие суммы на игрушки, не работают, не хотят брать на себя обязательства. Публицист Николай Стариков считает, что инфантильных людей «выращивают», так как ими легче манипулировать.

«Наверное, когда-то были инфантильные люди, но общество их к взрослости подталкивало. Человеку 50, у него нет ни семьи, ни детей, ни заработка, ни профессии. Но это приводит к деградации общества как такового», — рассудил Стариков.

Участники передачи сошлись во мнении, что человек по-настоящему взрослеет, когда вырабатывает собственное мнение по важным вопросам. Блогер Александра Белякова добавила, что самостоятельный заработок тоже следует считать показателем зрелости.

Ведущий Андрей Норкин в шутку сказал, что гости передачи его «расстроили». По его мнению, детство кончается тогда, когда человеку начинает нравиться вкус оливок. Он подвел итоги эфира коротким, колким анекдотом, в котором сравнил рэпера Моргенштерна и певицу Ольгу Бузову.

«Послушал Моргенштерна. Что могу сказать? Действительно — неплохие песни у Бузовой!» — рассказал телеведущий.

Норкин любит завершать выпуск передачи хорошей шуткой. В одном из выпусков он рассмешил гостей анекдотом про женские навыки вождения автомобиля.