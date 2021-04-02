КГБ Белоруссии включил Тихановскую в перечень причастных к терроризму лиц

Минск, 2 апреля. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии включил экс-кандидата на пост президента страны Светлану Тихановскую в перечень лиц, причастных к терроризму.

В обновленный список также попал активный участник незаконных протестов и бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко и еще более десятка человек.

«Все фигуранты уголовного дела внесены в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности», — говорится в сообщении белорусской спецслужбы.

Ранее сообщалось, что КГБ Белоруссии расширил на 17 пунктов перечень лиц, которые причастны к террористической деятельности в стране.