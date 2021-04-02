Дети Сергея Лазарева записали трогательное поздравление с днем рождения

Москва, 2 апреля. Наследники певца Сергея Лазарева — Никита и Анна, довели именитого отца до слез своим трогательным видео поздравлением ко дню рождению. Артисту 1 апреля исполнилось 38 лет.
Свой день рождения Лазарев отправился отмечать в компании близких друзей в Мексику. Поклонники и коллеги начали осыпать его поздравлениями еще 31 марта, боясь пропустить момент из-за достаточно значительной разницы во времени. Самый главный сюрприз артисту приготовили его дети Никита и Анна. Они записали поздравительный ролик, который певец опубликовал на личной странице в Instagram.
«До слез! Мои любимые! Самое трогательное поздравление от моих солнышек!» — написал Лазарев.
Маленькая Аня в нарядном ярком желтом платье старательно в камеру произнесла свое короткое поздравление. А вот семилетний Никита пошел дальше — подготовил для именитого отца стихотворение.
Поклонники Сергея Лазарева пришли в полный восторг от ролика. В комментариях отметили, что наследники певца явно унаследовали его артистизм и могут в будущем пойти по стопам отца.
«Ничего милее я больше не увижу. Искренние, счастливые детки! Душа радуется»;
«У меня передоз счастья и милоты! Боже как же они выросли»;
«Ну это все! Это самое лучшее поздравление на земле. До слез!» — написали фолловеры.
Лазарев на первый взгляд может показаться воплощением элегантности и такта, однако, несмотря на имидж душки, он нередко становится центром громких скандалов. Ко дню рождения артиста ФАН вспомнил некоторые неприятные инциденты из жизни певца.