Член Совета по межнациональным отношениям настоял на реальности Киргиз-тауна в Москве

Существующая в Москве структура под названием «Киргиз-таун» носит закрытый и полуподпольный характер. Так член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель правления «Украинцев России» Богдан Безпалько ответил в интервью ФАН на заявление представителя киргизской общины о том, что никакой подобной структуры в российской столице нет.

Убедиться в действительном существовании Киргиз-тауна Безпалько предложил, перечитав публикации СМИ и открытых интернет-источников, а также заявления правоохранительных органов.

«Я не знаю, по какой причине представители киргизской диаспоры отказываются признавать существование параллельных структур. Тем более что я всегда подчеркивал, что этот Киргиз-таун носит пока что мирный характер. Представители Министерства внутренних дел РФ тоже признавали существование подобных структур», — отметил собеседник агентства.

По словам Безпалько, структура Киргиз-тауна включает в себя кафе, биржи по трудоустройству и спортивные клубы, где обучают в том числе единоборствам.

«Но представьте, если контроль над ней получат, скажем, люди с определенными взглядами на религию, на ислам. И как тогда будут использовать эту структуру? Мы ее не контролируем никак: она закрытая, она этническая, она иноязычная, она инорелигиозная и так далее», — поделился своим мнением общественник.

Ранее собеседник ФАН приводил «город в городе» в качестве примера, рассуждая о стремлении некоторых мигрантов из Средней Азии «переделывать Россию под свои потребности» и их нежелании адаптироваться к особенностям страны.

С этим категорически не согласился президент общероссийской общественной организации «Кыргызский конгресс» Кубанычбек Кожоев. Он заявил, что ни разу не сталкивался ни с чем подобным за все время проживания в России.

Представитель президентского Совета по межнациональным отношениям признался, что и сам однажды наведывался в невидимый город.

«Я посещал заведения этого подпольного Киргиз-тауна. Но, конечно, точные адреса я сейчас вам назвать не могу, потому что я, по понятным причинам, не являюсь их постоянным посетителем. Все-таки это закрытая структура. Я не киргиз, поэтому попасть в киргизское кафе я еще смогу, а вот на их дискотеку, в музыкальный клуб или клуб единоборств — точно нет», — пояснил Безпалько.

Он еще раз отметил, что эта структура сегодня никем не контролируется.

«Если у нас в России складывается возможность для создания таких закрытых, подпольных структур, то это в любом случае может представлять опасность в будущем. Не должно быть никаких ни подпольных, ни закрытых структур, потому что это — гетто в том или ином виде», — добавил общественник.

По мнению Безпалько, правоохранительные органы и эксперты по межнациональным отношениям должны уделять пристальное внимание существованию и развитию таких структур.

«Миграция у нас исчисляется миллионами. Если эта миграция может в чем-то являться для нас опасностью, на это нужно обращать пристальное внимание», — подчеркнул участник совета.

О Киргиз-тауне, известном также как «Киргиз-сити», можно найти немало информации в интернете. Нередко его упоминают вместе с «Таджикоградом». Ранее представители украинской, таджикской и узбекской диаспор отреагировали на слова президента Владимира Путина о детях мигрантов в российских школах.