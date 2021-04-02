В диалоге с Саудовской Аравией и ООН Оман уладит йеменский кризис

Маскат, 2 апреля. «Достижение всеобъемлющего соглашения», которое положит конец йеменскому кризису власти Султаната Оман разрабатывают совместно с Саудовской Аравией и ООН. По мнению властей Омана, эти договоренности восстановит безопасность и стабильность в регионе и станут прочной основой для соглашения о прекращении огня.

«Султанат надеется, что эти контакты принесут результат», — говорится в заявлении властей.

Оман с самого начала йеменского кризиса стремится играть роль посредника между повстанцами хуситами и сторонниками президента Хади. Правительство страны изъявило желание предоставить место для размещения официальной делегации хуситов на своей территории, тем самым столица страны Маскат стала центром дискуссий и переговорного процесса между региональными и международными участниками.

Тем не менее, в последние годы Оман подвергся острой критике со стороны СМИ и политиков за свою «политическую и дипломатическую поддержку хуситов». Но несмотря на это, власти страны продолжают держаться политического вектора урегулирования, который в конечном счете должен вывести Йемен из кризиса.