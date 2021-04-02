Возлюбленная Данко рассказала о романах певца с Лолитой и Даной Борисовой

Москва, 2 апреля. Возлюбленная певца Александра Фадеева, более известного под псевдонимом Данко, Мария Силуянова рассказала об изменах артиста модели Наталье Устюменко.

Силуянову не раз называли разлучницей. Хейтеры считали, что диджей и дизайнер увела Данко из семьи с двумя детьми. Но, по словам девушки, винить стоит вовсе не ее.

Возлюбленная Данко утверждает, что певец неоднократно изменял Устюменко, в том числе когда она была беременна.

«Саша уходил от Наташи к Лолите Милявской. И он не просто с ней переспал - они жили вместе целый год. Но почему-то тогда Лолиту никто не критиковал, как меня сейчас», — подчеркнула Силуянова.

По мнению девушки, Устюменко прощала измены, поскольку ей нравилось находиться рядом с популярным и обеспеченным артистом. Силуянова уточнила, что у Данко во время этих отношений был также роман с телеведущей Даной Борисовой.

«Но Дана просто ему не нравится как женщина, и поэтому у них ничего не получилось. Но все же увела его от Наташи именно Дана», — цитирует ее «Собеседник».

Данко 20 марта исполнилось 52 года. Певец пока не строит планы на будущее, поскольку боится новой волны пандемии коронавируса и возвращения жестких ограничительных мер.