Киев, 2 апреля. Жители Донбасса напуганы угрозой развязывания большой войны киевскими властями. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» Килинкаров рассказал о том, как напуганы жители республик Донбасса.

«За последние две недели мне просто обрывают телефон с одним вопросом: будет война или не будет войны?» – констатирует экс-депутат.

По словам Килинкарова, ответственность за ситуацию в зоне конфликта несет исключительно президент Украины Владимир Зеленский, который ранее обещал мир украинскому народу.

Напоминаем, что конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. На востоке Украины с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры по запрету на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, осуществление наступательных и диверсионных действий. Также под запрет попадает использование беспилотных летательных аппаратов вблизи линии соприкосновения и инженерное оборудование позиций. За нарушение режима перемирия предусмотрена дисциплинарная ответственность. Соответствующие приказы должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Ранее авторы популярного Telegram-канала «Брюссельский стукач» пришли к выводу, что Североатлантический альянс не рассматривает даже гипотетическую возможность военной помощи Украине.