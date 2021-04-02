Правительство РФ упростило процедуру заселения детей в гостиницы

Москва, 2 апреля. Нотариальное согласие родителей для заселения в гостиницы детей больше не требуется, постановление об этом утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Это существенно упростит россиянам путешествие с детьми, особенно непродолжительные туры выходного дня или загородные экскурсии. Стоимость услуг нотариуса сопоставима с ценой тура, это превращается в препятствие для поездки ребенка не с родителями, сообщается на официальной странице Правительства РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Теперь для заселения в отель достаточно предоставить письменное согласие одного из законных представителей в свободной форме. Новое постановление упростит процедуру организации туристических поездок для детей, а также избавит родителей от финансовых и временных трат.

Правительство России планирует потратить 1,2 млрд рублей на поддержку туристического сектора. Средства будут выделены в виде грантов туристическим проектам. Первый конкурс общественных и предпринимательских инициатив окончен, сообщил Мишустин.