Баранов раскрыл детали возможного участия НАТО в конфликте на востоке Украины

Киев, 2 апреля. НАТО не станет вмешиваться в полномасштабный конфликт в Донбассе, однако целиком такие риски исключать нельзя, считает политический социолог Сергей Баранов.

В случае развертывания серьезного конфликта в Донбассе страны НАТО могут расширить военно-техническую помощь, включая оперативную, в плане противодействия артиллерийским системам, ПВО и системам связи. Об этом политический социолог, один из авторов доктрины «Русский Донбасс» Сергей Баранов рассказал в интервью изданию Украина.ру.

«Однако сейчас, как мне кажется, для них это не очень удобная история, и пока не видно, чтобы они к этому серьезно готовились. В дальнейшем это может произойти», – отмечает политический социолог.

Баранов подчеркивает, что Киев также не готов к большой операции по ликвидации республик Донбасса. По его мнению, если бы такая операция началась, Запад, возможно, «вписался» бы за них, но раз этого не происходит, у них тоже соответствующая тактика.

Ранее политический социолог Сергей Баранов рассказал, почему ВСУ не станут «воевать всерьез».