Бизнесмена из Мурома подозревают в закупке оборудования для шпионажа

Муром, 2 апреля. Управление ФСБ России по Владимирской области и региональный СК сообщили о направлении в суд уголовного дела против директора ООО «СКН-СФЕРА» Романа Николаева.

Николаева обвиняют по двум статьям: коммерческий подкуп в особо крупном размере и незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Как стало известно в ходе расследования, «СКН-СФЕРА» участвовала в июле 2020 года в открытом аукционе на аренду земельного участка. Николаев связался с одним из участников торгов и предложил свое отступление. За неучастие в аукционе бизнесмен попросил вознаграждение в размере 8 млн рублей.

Второе уголовное дело связано с нелегальной покупкой специального устройства, предназначенного для негласного получения информации. По мнению следствия, Роман Николаев использовал скрытую камеру для сбора компромата на руководителей предприятий региона.

Свою вину фигурант дел не признает. Муромский городской суд вынесет решение о мере его пресечения, сообщает газета «Владимирские ведомости».