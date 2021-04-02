Наталья Рудова заявила, что могла бы взять ребенка из детдома

Москва, 2 апреля. У актрисы Натальи Рудовой пока нет своих детей. При этом знаменитость смело говорит, что могла бы взять ребенка из детского дома.

Рудова устроила на своей странице в социальной сети Instagram рубрику «вопрос-ответ». Поклонники задавали звезде интересующие их вопросы, в том числе о детях.

Артистка пока не замужем, своих наследников тоже нет. Это, видимо, озадачило интернет-пользователей, поэтому актрисе поступил интересный вопрос. У звезды спросили, смогла бы она взять ребенка из детдома.

Рудова призналась, что это ответственный шаг. В целом она не против усыновить или удочерить ребенка, но при одном условии.

«Думаю, могла бы после двух своих. Это чудесно, когда ты можешь дарить любовь тому, кто в ней очень нуждается», — написала звезда сериала «Татьянин день».

О готовности усыновить малыша говорила когда-то экс-ведущая скандального телешоу «Дом-2» Ольга Бузова. Знаменитость заявляла, что если до 35 лет она не родит своего ребенка, то возьмет малыша из детского дома. В январе певице исполнилось 35 лет, но свое обещание она пока так и не выполнила.